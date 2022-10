Marcelino: "Lim podía destruir, y destruyó un equipo en tiempo récord"

Fue un 11 de septiembre de 2019, en el inicio de la temporada, cuando Peter Lim decidió destituir a Marcelino. Todo ello después de haber llevado dos años seguidos al Valencia a Champions, haber jugado unas semifinales de Europa League y ganar el título de Copa del Rey ante el FC Barcelona de Messi. Tres años después, en Inglaterra, ha vuelto a hablar de su etapa en el Valencia en los diarios The Guardian y Daily Mail.

Recuerda Marcelino que "todo iba bien, pero tienes un dueño que puede destruir, y destruyó, un equipo en un tiempo récord mundial. Era más bien que no podían creer lo que estaba pasando. No tenía sentido destruir ese proyecto. Los jugadores quieren ganar y estaban contentos con la forma en que estaban las cosas y se sentían seguros de enfrentarse a cualquiera. Siento mucha gratitud hacia aquellos jugadores que me hicieron campeón de Copa". Y añade sobre Peter Lim que "no sé si le gusta el fútbol. Había reuniones cuando decían una cosa y luego lo veo cara a cara, habiendo viajado 30 horas, y es todo lo contrario".

Además insiste en los motivos de su despido. Para el asturiano fue darle prioridad a la Copa pese a las indicaciones del propietario. "Bueno, reflexionando sobre eso muchos años después, todo me hace pensar que eso es lo que era. Un club como el Valencia debería intentar ganar todas las competiciones en las que participa. Actuamos como hubiera querido la afición valencianista y como exige la historia de un club tan grande", concluye Marcelino.