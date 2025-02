Marcelino: "Sí, me gustaría estar peleando con el Valencia por Champions"

Marcelino García Toral, el técnico que conquistó la octava Copa del Rey para el Valencia y clasificó durante dos temporadas seguidas a los valencianistas para Champions, ha sido protagonista en una amplia entrevista en Onda Deportiva Valencia. Hoy, con el Villarreal, está a un paso de volver a jugar la Champions.

Pese a ser entrenador del equipo amarillo, Marcelino no esconde el cariño y devoción que mantiene por el Valencia. Es innegable que para él como para miles de valencianistas les duele la situación que viene atravesando el equipo de Mestalla. El técnico reconoce que "sí, me gustaría estar peleando con el Valencia por Champions, pero yo por encima, el Villarreal por encima. Hoy es el club en el que vuelco toda mi atención y nuestra capacidad de trabajo. Es verdad que para el Villarreal es bueno que clubes importantes no estén tan bien".

Me gustaría estar peleando con el Valencia por Champions pero yo por encima

Ese cariño es mutuo entre afición y Marcelino y lo nota cada vez que se tiene que enfrentar a los valencianistas. "Siempre es especial jugar contra el Valencia porque allí estuvimos dos años maravillosos con grandes momentos. Me siguen mostrando su cariño y eso no se olvida", afirma el técnico amarillo.

En cualquier caso, ese sentimiento de tristeza por ver al Valencia peleando por no descender también lo tiene Marcelino. "Me da pena porque el Valencia es un club histórico que debería estar en la parte alta de la tabla que es donde su historia dice. Yo creo que en la historia de La Liga el Valencia es el cuarto y debería estar en esas posiciones. A principios de siglo estaba por encima del Atleti pero ellos con una buena gestión les han adelantado. El Valencia por todo, por afición, historia, títulos debería estar arriba pero si gestionas mal... todo te lleva al lugar que mereces en función de lo que haces".

Me da pena ver al Valencia así. Por todo, por afición, historia, títulos debería estar arriba

Y hablando de esa gestión y recordando como fue despedido tras ganar la Copa y clasificar al equipo para Champions por el capricho de Anil Murthy asegura que "no sé si mi despido fue por celos de Murthy pero sí parece ser que aquí (en Villarreal) se actúa por trabajo y coherencia y en el Valencia por capricho".

El día de su despido

También ha recordado Marcelino aquel 11 de septiembre de 2019 cuando, con la temporada recién comenzada, Peter Lim decidió su despido de forma sorprendente. "Aquel fue un momento muy complicado. Cuando me lo comunicaron, de hecho me tuve que sentar porque me entró un calor por todo el cuerpo.... me sentí hasta mal y pensé que me entraba un mareo y tuve que sentarme. No lo esperábamos aunque el ambiente ya estaba enrarecido. En la pretemporada ya pareció que se estaba torpedeando el proyecto". Todo ello pese a ganar la Copa ante la indiferencia del máximo accionista. "De la Copa Lim nunca nos felicitó y la prueba evidente es que el propietario estaba allí en Sevilla y se fue a cenar con Beckham y no vino a la celebración".

Marcelino ha regresado ahora a Villarreal donde tuvo una salida abrupta hace unos años. Nada que ver con el Valencia. "En mi salida del Villarreal tuve una parte de responsabilidad, en la del Valencia ninguna", afirma.

Por Anil Murthy solo siento indiferencia absoluta

Una decisión, la de su destitución que tomó el peor presidente de la historia del Valencia, Anil Murthy, y que por desgracia para los valencianistas coincidió con el año de su centenario. Marcelino, pese a todo no le guarda rencor entre otras cosas porque solo era un peón más de Peter Lim. "Si le viera le saludaría porque siempre hay que ser educado y ya está. No siento nada por él, solo indiferencia absoluta. Yo creo que él era un elemento informativo y no decisorio. Las decisiones se tomaban en Singapur. El rencor no existe en mi forma de pensar y como no existe no pierdo tiempo en eso. En cualquier caso mi gran suerte sería no volver a convivir con esas personas".

El Valencia en crecimiento

Con dos temporadas seguidas clasificando al equipo para disputar la Champions, con un título de Copa del Rey en el bolsillo y unas semifinales de Europa League, aquel Valencia de la temporada 2019, la del Centenario, iba en crecimiento. "Habíamos sido campeones recientemente, ganado la Champions y todo muy recientemente. La sensación que yo tenía como entrenador es que la plantilla quería más y nosotros queríamos más y había muy buen entendimiento. Hubo una ruptura de lo que había funcionado con la dirección que no se sabe muy bien".

Y es que el tándem Mateu Alemany-Marcelino funcionó a la perfección. "Alemany fue el que primero llegó al Valencia y apostó por mi cuando había otro entrenador en la pole position, Nos escuchó a nosotros y confió en que había una afinidad de criterios que fue creciendo a medida que nos fuimos relacionando. Pero el verdadero mentor de aquel proyecto fue Mateu Alemany".

Mateu Alemany fue el verdadero mentor. Hubiera sido más fácil prescindir del entrenador que de quien hizo el proyecto

Por ello afirma con rotundidad que "cuando tienes un Mateu Alemany y todo funciona bien, prescindir de él,,, hubiera sido más fácil prescindir del entrenador que de quien había generado ese proyecto":

La remontada ante el Getafe

Uno de los ,momentos más bonitos y emocionantes vividos por Marcelino en el banquillo del Valencia fue la remontada en Copa en el descuento ante el Getafe. "Recuerdo aquel partido contra el Getafe como algo difícil. Veníamos con 0-1 en contra y en el minuto uno nos marcan. Y luego no quería entrar la pelota. Aquel día contra el Getafe sabíamos que cuando Mestalla entra en ebullición puede pasar cualquier cosa. Mestalla a veces hace magia. La sensación era que si metíamos el segundo, metíamos el tercero". y así fue, el Valencia acabó remontando la eliminatoria y ganando la Copa del Rey ante el FC Barcelona de Messi en la final.