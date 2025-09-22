MÚSICA

Manuel Carrasco hace vibrar a Valencia en su paso por el Roig Arena

▶️El artista emociona a todos los asistentes con una bulería dedicada a los afectados de la DANA

▶️ Durante dos horas y media de concierto, el artista onubense interpretó los temas más destacados de su carrera

Amparo Piqueres

Valencia |

Manuel Carrasco actúa por primera vez en el Roig Arena
Manuel Carrasco le dedica una bulería a los afectados por la DANA | ROIG ARENA

Valencia vivió este sábado una noche inolvidable con el concierto que Manuel Carrasco ofreció en el Roig Arena. Con su nuevo espectáculo, “Tour Salvaje", una escenografía inspirada en la naturaleza y visuales y vestuario en línea con esta estética, Manuel Carrasco se reencontró con su público valenciano al ritmo de “El grito del niño” y “Pueblo salvaje”.

Durante casi dos horas y media, los asistentes al concierto pudieron corear temas emblemáticos del artista como “No dejes de soñar”, todo un himno a la perseverancia o “Mujer de las mil batallas”, en una noche que en palabras del propio artista fue "inolvidable" y " uno de los mejores conciertos de su gira".

Pero sin duda alguna, uno de los momentos más emocionantes del concierto llegó cuando Manuel Carrasco le dedicó una bulería a todos los afectados por la DANA por la que recibió un largo y sonoro aplauso. Pero no fue la única alusión que el artista hizo a la trágica situación vivida hace casi un año, poco antes de terminar el concierto, se dirigió al público para lanzar un mensaje de fuerza, asegurando que " Valencia tiene el poder".

El escenario, con una pasarela móvil, permitió a Carrasco acercarse a sus seguidores en diferentes momentos del espectáculo y con una cámara selfie en mano, bajó del escenario para cantar junto a su público. Durante el espectáculo, también sonaron “Los sueños perdidos” o “Museo del prado”, canciones de su último trabajo. El artista puso el broche de oro a la velada con “Tan solo tú” y “Tengo el poder” dejando una huella imborrable en los asistentes durante la que fue su primera visita al Roig Arena.

