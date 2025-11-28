La manifestación con el lema 'Mazón a presó' convocada para este sábado modifica el recorrido

La Delegación del Gobierno ha obligado a cambiar el recorrido de la nueva manifestación prevista mañana por la tarde en València para exigir a Carlos Mazón que entregue su acta de diputado y acuda al juzgado de Catarroja. Recorrerá las calles Poeta Querol, Marques de Dosaigües, la Pau, la Plaça Alfons el Magnànim, el carrer Palau Justícia para acabar en la plaza de la Puerta del Mar.

Ernesto Martínez, portavoz de los convocantes, reitera que lo que ha hecho Mazón para seguir como aforado no es lo correcto.

Con esta nueva convocatoria quieren también poner en el centro la necesidad de cambiar las políticas actuales para salvar la vida ante futuras catástrofes.