Manifestación de la Comissió 9 d'Octubre 2025: Eslogan, horario y recorrido

Ya ha quedado convocada la manifestación reivindicativa que, un año más, recorrerá las principales avenidas y calles del centro de València durante la tarde del 9 d'Octubre con motivo del Dia de la Comunitat Valenciana. La marcha corre a cargo de la Comissió 9 d'Octubre, formada por más de una quincena de entidades culturales y formaciones políticas de izquierdas, y el lema escogido para este año es 'País Valencià: Terra i dignitat'.

La organización destaca que los motivos para salir a la calle son muchos este año: desde el "arrinconamiento del valenciano" hasta el "ahogamiento económico" de nuestra cultura pasando, por ejemplo, por el reciente cambio de predominio lingüístico por parte del Ayuntamiento de Alicante de valenciano a castellano. "En primer plano, el nombre del País Valencià. Ese nombre que la extrema derecha que nos gobierna quiere silenciar", critica Anna Oliver, portavoz de la Comissió 9 d'Octubre.

"También la terra, con esa destrucción y ese sufrimiento terribles que aún arrastra nuestra ciudadanía y nuestro pueblo", añade Oliver. "Y dignitat. La dignidad que el pueblo valenciano ha estado, en estos once meses, reivindicando", concluye la portavoz de la Comissió 9 d'Octubre en el marco de la rueda de prensa celebrada con motivo de la convocatoria de la manifestación de este 2025.

La manifestación saldrá a las 18:00 horas desde la Plaça de Sant Agustí de València. La marcha recorrerá las principales calles de la capital valenciana y concluirá con la lectura de un manifiesto y el sonido de la muixeranga.