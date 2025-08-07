La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino recibe un millón de euros para la reconstrucción tras la DANA

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino ha sido una de las entidades beneficiarias de la convocatoria extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana para ayudar a mancomunidades de municipios afectados por la DANA.

En total, recibirá un millón de euros que se destinarán a la reconstrucción de recursos turísticos y a la implantación de medidas frente al cambio climático.

La inversión llegará a los siete municipios de Tierra Bobal afectados por las inundaciones: Requena y Utiel recibirán 240.000 euros cada uno, mientras que Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles y Sinarcas contarán con 96.000 euros respectivamente para poner en marcha las diferentes actuaciones.

Según Luís Francisco López Yeves, presidente de la mancomunidad, la ayuda es un "balón de oxígeno" que permitirá recuperar zonas dañadas por el temporal pero también avanzar hacia un modelo turístico sostenible.

Entre las actuaciones que se van a acometer están la regeneración paisajística del estanque artificial del Parque Natural Municipal El Molón de Camporrobles, la recuperación del Arboretum en Sinarcas, la reparación de fuentes y accesos a charcas en zonas turísticas de Chera o como la reconstrucción y prevención de riesgos climáticos en el Paseo de la Alameda de Utiel.

Para la mejora de la eficiencia energética, se contempla la reparación de senderos homologados y ciclovías en Sinarcas, la reparación de áreas recreativas Fuente Bernate y Fuente del Mono en Requena y la reposición de senderos GR7, PR101 y PR102 en Chera.

Con el objetivo de impulsar la competitividad turística se realizará el suministro de mobiliario urbano y contenedores en Requena; la mejora de accesibilidad y puesta en valor de la Fuente del Encañete y la Fuente Chica, en Caudete de las Fuentes; así como la repavimentación tradicional de la plaza Enrique Pedro y mejora de calles adyacentes con pilones desmontables en Fuenterrobles

La subvención se enmarca en la convocatoria de concesión directa de ayudas urgentes impulsada por Turisme Comunitat Valenciana, dentro de la Actuación de cohesión entre destinos de la Comunitat Valenciana, financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que cuenta con un presupuesto total de 7.150.000 euros.