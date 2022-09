Mahdi Nafti: "Entiendo a los aficionados, sabemos de nuestra responsabilidad"

Mehdo Nafti compareció ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes en la previa del partido ante el Andorra de este sábado a las 18:30 en tierras andorranas. Un Mehdi Nafti que intenta quitarse los nervios de una afición que ve que el equipo todavía ha arrancado en estas primeras siete jornadas ligueras.

Rival complicado

"Partido difícil y distinto. Un equipo valiente, que presiona en campo contrario y que hace correr al rival. Hay que quitarles el balón y saber cómo utilizarlo. Habrán distintas batallas. Nosotros somos el Levante. Sabemos la responsabilidad que tenemos, pero tenemos toda esa información durante la semana. Hay que tener en cuenta los matices. Tú convences ganando, lo que importa son los puntos. Mañana será un partido distinto porque el Andorra no cambiará su forma de jugar. Convencer ganando".

Estado de Jose Campaña

"Va a más, pero va justo de cara a mañana. No ha empezado trabajo con el grupo, pero seguro que lo hará la semana que viene. Veremos si será bueno llevarle al partido contra el Racing. Rober Ibáñez no estará por un golpe ante el Burgos. No está al cien por cien y mañana hay que estarlo".

Efectividad goleadora

"Nunca me meto con la eficacia de los delanteros, es un trabajo complicado. Pero lo hemos trabajado de manera física y mental. No hay que machacar al delantero por no marcar. Soldado, Wesley... Todos la quieren meter dentro. La única manera es insistir y no dejar de hacerlo. Respecto a Wesley y Bouldini, ha habido un aspecto físico. Son dos jugadores que tienen el mismo perfil aunque a Bouldini le gusta ir al espacio. No está para su máximo nivel y con la intensidad adecuada".

Suplencia de Pepelu

"En mi plantilla hay hueco para todos los buenos futbolistas. No es una preocupación. Un día jugará uno, otro jugará Iborra, otro los dos...".

Intranquilidad del aficionado

"Si te pones en la piel del aficionado, del que lo sufre, yo estaría igual. Van al campo, ven a otros equipos por no estar arriba, vienes de jugar en el Bernabéu a ir a jugar al campo del Burgos... Me pongo en el lugar del aficionado, pero la sensación que me dan mis jugadores es ver el futuro con optimismo. Eso sí, tengo que analizar las dos partes. Hay veces que pienso como aficionado y lo entiendo, pero la tranquilidad que me da mi plantilla es bueno. Aunque es evidente que la gente espera resultados cuanto antes. Ellos tienen muchos partidos en las piernas. Ascensos, descensos, campeonatos... Cada experiencia es muy importante. Lo más importante es el feedback porque ellos saben y me transmiten que están en el camino adecuado. Nadie firma esta puntuación, pero no vamos a tirarlo todo por la basura. Vemos aspectos fuertes. Ellos tienen que quitarse una mochila de encima y espero que la responsabilidad no les pese. No obstante, veo el futuro con optimismo".