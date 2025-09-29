Madrugada tranquila pero pendiente del cielo en Valencia

En València capital, igual que en resto del litoral de la provincia, la alerta roja por riesgos de chubascos y tormentas muy fuertes o torrenciales estará activa, en principio hasta las doce de esta próxima noche. En la provincia de Valencia los registros más relevantes esta pasada noche se han dado en Manises, con 74 litros por metro cuadrado; Pedralba, con 56 y Aldaia, con 54.

Metrovalencia ha recordado su servicio y ha establecido los mismos horarios y frecuencias de los sábados. La circulación de la línea 2 se ha recuperado ya después de quedar interrumpida a primera hora de la mañana entre las estaciones de Santa Rita y Lliria, lo que había llevado a la compañía a establecer un servicio de autobús alternativo para cubrir ese trayecto. Por su parte, tanto los autobuses de la EMT como los trenes de Cercanías circulan con normalidad.

La alerta roja meteorológica ha motivado la suspensión de numerosos actos previstos para este lunes, como la inauguración del certamen ‘Hábitat’ en Feria Valencia o el pleno del Ayuntamiento de València, que se había adelantado a hoy porque este martes está previsto que vengan los Reyes a inagurar oficialmente el curso universitario en el paraninfo de la Universitat de València.

Todas las universidades de la ciudad -tanto públicas como privadas- han suspendido hoy las clases presenciales y los profesores ofrecerán lecciones de manera telemática. También se han suspendido las clases en todos los colegios de València capital y de numerosos municipios de la provincia.

Por el momento el temporal no ha dejado daños graves en el área metropolitana. Anoche en Aldaia las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano. Pero las barreras metálicas que el Ayuntamiento acabó de instalar hace unos días en el barranco han cumplido su función y evitado daños mayores.

En València se desbordado de madrugada una acequia en la calle Pintor Joan Miró de La Torre, lo que ha obligado a costar el acceso a la pedanía desde la V-30 durante varias horas, aunque ya está restablecido. La Policía Local ha desplegado unidades en los lugares más sensibles de las pedanías del norte y del sur, así como en los puntos más críticos de la ciudad. Pero durante toda la noche el tráfico ha funcionado con normalidad y no se han realizado restricciones en los túneles ni en ningún otro punto.

Los albergues municipales de la calle de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet han estado al completo esta pasada noche. De manera preventiva, el Ayuntamiento también ha abierto el centro de emergencia climática del barrio del Carme y el polideportivo municipal de Benimaclet, para dar cobijo a personas sin hogar.