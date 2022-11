Luís Enrique alaba al Valencia de Gattuso

Si hace unos días era Andoni Iraola, técnico del Rayo Vallecano, quien reconocía que uno de los equipos que más le divierte ver era el Valencia de Gattuso, esta vez ha sido el seleccionador nacional Luís Enrique quien se ha mostrado con la misma opinión que el técnico vallecano.

A través de su twitch, Luís Enrique ha afirmado que "¿De los equipos que más me gustan ver? El Valencia, el Valencia de Gattuso. Fíjate que viene del fútbol italiano y podríamos pensar que es un entrenador defensivo. Todo lo contrario. Ha cambiado la mentalidad de sus jugadores incluso con un equipo más debilitado. Me gusta verlo jugar. Tiene mecanismos jugando el balón y atacando desde atrás. Pueden atacar el espacio con facilidad. Me gusta la energía de Gattuso, es un animal competitivo".