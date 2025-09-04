Lucas Beltrán: "Los entrenamientos son bastante intensos. Corberán se ganó bien la fama de duro"

El Valencia ha presentado a sus dos últimos fichajes. Lucas Beltrán y Ramazni, bajo la atenta mirada del técnico Carlos Corberán, han sido presentados ante los medios en el estadio de Mestalla.

Pese a la presencia del entrenador, Lucas Beltrán ha reconocido que "los entrenamientos son bastante intensos. Corberán se ha ganado bien la fama de duro". Por su parte Ramazani aseguraba que "a mi me aprieta siempre, quiere lo mejor de mí".

Preguntado el delantero argentino sobre si el objetivo debe ser volver a Europa afirmaba que "La Liga es un torneo muy difícil y nadie nos puede asegurar nadas. Daremos lo mejor de nosotros para conseguir el mejor de los resultados". Mientras, Ramazani se refería al proyecto deportivo: "se trata de ser un equipo competitivo y afrontar cada partido de la mejor manera posible".

Cifra de goles

Aunque en la Fiorentina los registros de Lucas Beltrán no han sido los mejores en cuanto a número de goles, el delantero sí se pone un objetivo pero sin querer desvelarlo. "Me pongo objetivos individuales. Los números prefiero dejármelos para mí. Siempre trato de hacer los máximos posibles en cuanto a goles y asistencias, pero lo más importante es el equipo. Si el equipo está bien, a mí me irá bien".

Y respecto a lo que puede aportar al equipo reconocía que "soy un jugador que da lo máximo para el equipo, tanto en presiones, ofrecer pases, profundidad y espero también muchos goles y asistencias".

Familia en España

Lucas Beltrán tiene familia en España y además son aficionados valencianistas. "Mi primo y mi tío son de Lleida. Vinieron desde Argentina hace 20 años. Como jugaba Aimar en el Valencia CF se hicieron hinchas del Club, incluso mi primo tiene un tatuaje. Fueron los primeros en escribirme cuando se enteraron", afirmaba

Y sobre su llegada el último día de mercado señalaba que "fueron dos meses difíciles para mí, entrenar y no poder jugar. Hubo charlas desde hace 15 días. La Fiorentina solo quería venta, pero luego accedió a una cesión con el paso de los días. Se han portado muy bien conmigo. El Valencia CF es una institución muy grande, tanto a nivel nacional como internacional. Sentí que era una buena oportunidad venir aquí para seguir creciendo como jugador y persona. Han pasado grandes jugadores por aquí".

El amor de Ramazani

Ha reconocido el belga Ranazani que lo pimero que sintió cuando firmó por el Valencia fue "el amor del club". Y que le hubiese gustado poder coincidir con su amigo Sadiq: "Hablé con Sadiq, me hubiera gustado jugar con él, pero esto es fútbol".