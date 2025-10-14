Lozano anticipa en Les Corts que la reconstrucción "tardará una década"

El catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de València (UPV) José Mª Lozano ha augurado, en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, que el proceso de reconstrucción "tardará una década", aun siendo "optimista", y se ha quejado de la falta de colaboración entre el Gobierno y la Generalitat.

Además, ha sostenido que es "ineludible" la "responsabilidad" de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la catástrofe del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Así lo ha trasladado a preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión, que se ha reanudado este martes con una sesión monográfica de técnicos. PP y Vox han centrado sus preguntas en la responsabilidad de la CHJ y Aemet y en la ausencia del presidente de la Confederación, Miguel Polo --estaba citado en esta sesión pero desde el Gobierno ya avanzaron que no asistiría--, mientras PSPV y Compromís han puesto el foco en el modelo urbanístico del Consell que preside Carlos Mazón.

Lozano, que ha remarcado que su comparecencia "no tiene nada que ver" con su cargo de presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), ha afirmado que, casi un año después de la dana, "tenemos suficientes indicadores precisos y cuantitativos, muchos más de los que teníamos entonces, sobre las causas directas o inmediatas" de lo sucedido.

En primer lugar, ha señalado que tras la dana cobra mayor relevancia la necesidad de una ordenación "inteligente, integral, transversal y coordinada del territorio", donde considera que juegan "un papel muy importante" las diputaciones provinciales. En el caso de Valencia, ha abogado por potenciar la "visión metropolitana" y por que esté "liderada, que no protagonizada", por la ciudad de València.

En materia de urbanismo, ha apostado por aumentar la altura de los edificios, tanto de los "resistentes que lo puedan aguantar" como de los nuevos que se construyan, en lugar de "la otra alternativa mucho peor" de que las ciudades sigan creciendo en extensión de suelo. Ha instado así a revisar los parámetros de altura en los planes urbanísticos, que a su juicio están obsoletos, con criterios de "seguridad", así como a "disuadir del exceso de sótanos" y a fomentar las zonas de evacuación o los aparcamientos en altura.

También ve necesario potenciar la "cultura del riesgo" entre la ciudadanía con "protocolos reales, estrictos, didácticos" y con una administración y unos políticos "responsables con los procedimientos y más atentos a su gestión eficiente".

Por otro lado, el experto se ha "unido a las voces" que reclaman una mayor coordinación entre el Gobierno y la Generalitat en el proceso de reconstrucción, ya que ha asegurado no conocer todavía "ningún plan especial de reconstrucción ni de coordinación que esté en marcha": "Hay una década de espera para esto que hoy llamamos reconstrucción; soy optimista y hablo de una década".

Sobre las críticas de los grupos de la derecha a la CHJ y a Aemet, ha reconocido que "son fuentes primarias" de información en catástrofes como la dana, con lo que considera que "tienen que darla porque si no no podemos hacer nada". "Si nos confunden, nos confundirán. La responsabilidad de Aemet y de la Confederación es ineludible, y yo no haría lo que hace el señor Polo, al que respeto desde el punto de vista científico", ha esgrimido en alusión a la ausencia del presidente de la CHJ en la comisión.

Respecto al Parque Natural de l'Albufera, ha pedido prestarle "una especial atención", ya que considera que actuó como "una heroína geográfica" en la dana con la laminación de agua. Ha advertido que su candidatura de Reserva de la Biosfera "todavía no está garantizada" y ha acusado a la CHJ de haber "reconocido no estar cumplido con los vertidos de agua limpia que necesita para su funcionamiento". "Ahí hay unos tanques de tormenta que, estando terminados, para mí es un auténtico misterio que no funcionen y nadie se hace cargo", ha dicho.

Durante su intervención, el catedrático se ha quejado de que los grupos políticos "ya tienen las respuestas en sus preguntas". "Los expertos no somos jueces, no pretendan que dictemos sentencia", ha lanzado, lamentando no tener tiempo de hablar de cuestiones como el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).