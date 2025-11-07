Las lluvias y tormentas serán protagonistas el fin de semana en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con riesgo de lluvias y tormentas durante este viernes y el sábado, con viento que será protagonista durante los tres días y un tiempo que en general se irá estabilizando día a día, con temperaturas frescas y ya más propias del otoño.

Durante la jornada de este viernes se espera cielo poco nuboso o despejado, aumentando a partir de mediodía a muy nuboso. A partir de media tarde, pueden producirse chubascos ocasionalmente con tormenta, menos probables e intensos en el tercio sur. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas con descensos ligeros en el litoral de Castellón y ligeros ascensos en el interior. El viento será moderado de componente oeste con intervalos de fuerte, especialmente en el interior.

De cara al sábado tendremos cielo muy nuboso con precipitaciones dispersas ocasionalmente con tormenta, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas en descenso en la mitad norte y en la mitad sur, en ligero descenso o sin cambios, con viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes durante las horas centrales del día, especialmente en el interior de Castellón y Alicante.

El fin de semana concluirá con cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas por la tarde, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior, ligero o sin cambios en los litorales, con viento de componente oeste flojo, con intervalos de moderado a primeras horas.