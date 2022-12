El debate en torno a la reforma del delito de malversación – pactado por PSOE y ERC - ha llegado también a les Corts Valencianes.

El PPCV ha anunciado este martes la presentación de una declaración institucional contra esa reforma. La síndica y secretaria general de los populares, María José Catalá, ha afeado también al president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que no defienda "los intereses de los valencianos".

"A cualquier persona de la calle se le exige cumplir las penas y ni se les indulta ni se les modifica el Código Penal a la carta", ha apuntado Catalá, al tiempo que ha instado a Puig a "levantar la voz como lo están haciendo otros barones socialistas para decir que hasta aquí hemos llegado".

Los socialistas han respondido a las críticas del PPCV. La síndica del PSPV-PSOE en Les Corts, Ana Barceló, ha defendido que el 'president' ha llevado la agenda valenciana a Madrid mientras "otros llevan la de 'Génova' a la Comunitat".

Sobre la malversación, Barceló ha reconocido que es una cuestión "compleja", pero ha garantizado que lo que su partido pretende es que los corruptos no se vean beneficiados "en el caso de que hubiera una reforma del Código Penal". La "línea roja" del PSOE, ha recalcado, es bajar las penas a los que se han lucrado personalmente.

En cuanto a los otros grupos que sostienen al Gobierno valenciano, Compromís y Unides Podem han sido críticos con el PP tras el anuncio de esa declaración en contra de la reforma de la malversación, pero mantienen visiones distintas respecto a la modificación.

A Compromís no le "convence" la reforma mientras desde UP insisten en que no han participado en la negociación, aunque no la bloquearán porque incluye, entre otras cosas, la derogación del delito de sedición.

La síndica de Compromís, Papi Robles asegura que le ha "sorprendido" que el PP "hable de malversación cuando está condenado por malversación". En cuanto a la malversación, Robles asegura que la formación valenciana apuesta por una "lucha firme" contra el mal uso del dinero público.

Por su parte, el portavoz adjunto de Unides Podem, Ferran Martínez, ha asegurado que les consta que la reforma "no afectará a los casos de corrupción del PP" y ha tachado de "irónico" que este grupo presente una declaración institucional en contra "cuando aquí los corruptos han sido ellos".