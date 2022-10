El levante UD acelera por Calleja

Tras el partido en Anduva (Mirandes 0 Levante UD ) al técnico interino y actual director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres cuando se le preguntaba por la posibilidad de Javi Calleja como inquilino del banquillo granota. El pasado martes Onda Cero informaba que era la primera opción tras la salida de Mehdi Nafti, incluso ya se habían producido conversaciones con el es del Alavés o Villarreal. Una opción que intenta cerrarse en las próximas horas e incluso pueda estar presente en el palco ante el Leganés en el Ciutat de Valencia el domingo a partir de las 14:00.

Calleja, hombre de consenso

Se han barajado otros nombres pero el que cumplía los requisitos de Felipe Miñambres era el que fuera entrenador del Villarreal durante 121 partidos en dos fases y con 29 entrenando al Alavés. Según fuentes consultadas la negociación va por buen camino que además ha acelerado tras la contratación de Almirón como entrenador del Elche ya que se encontraba entre los posibles candidatos al banquillo ilicitano.

Este viernes, en el consejo de administración protocolario que realice el club granota se presentará el informe final por parte del director deportivo para dar un paso que sería definitivo en la llegada de Calleja.

Miñambres sobre la salida de Nafti

Felipe Miñambres compareció como técnico interino tras el encuentro en Anduva donde habló de la salida de su apuesta, Mehdi Nafti. "Teníamos una racha de partido que esperábamos ganar. El Racing nos gana. Aquí sabíamos que era complicado. Confiábamos en estas tres semanas salir hacia arriba. El tema de Nafti lo asumo como una equivocación, un error, porque no se dio como esperaba. Pero esto es fútbol, donde uno a veces se equivoca y otras acierta. Tratamos de buscar un técnico que nos diera una serie de cosas que no eran fáciles tras un descenso y que no encontramos el camino para pretender las cosas que queríamos". " Creo que seguir dando vueltas a un tema, que ya he dicho que me he equivocado, es una tontería. No me soluciona nada. Pasó, hay que mirar hacia delante y tratar de no volvernos a equivocar".