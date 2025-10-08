Lesionados medulares concienciarán a los conductores sobre la importancia de evitar distracciones al volante

La Dirección General de Tráfico pone en marcha hasta el domingo una nueva campaña de vigilancia y control centrada en las distracciones al volante. Una campaña en la que participarán voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM) en la Comunitat Valenciana.

Los voluntarios de ASPAYM acompañarán a los agentes de tráfico para concienciar sobre la importancia de reducir las conductas de alto riesgo y que comprometen la seguridad de la circulación. Juan Bautista Benlloch, lesionado medular tras un accidente de moto, recuerda las principales causas de accidentes.

Recuerda que, como en su caso, los accidentes pueden producirse en distancias cortas e incluso yendo a poca velocidad por lo que insiste deben adoptarse todas las precauciones al volante. Según la DGT los conductores distraídos tienden más a dar volantazos, sus tiempos de reacción son más largos y no perciben información del entorno del tráfico.

Junto a los controles en carretera recordar que la DGT dispone de cámaras a través de las cuales puede vigilar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.