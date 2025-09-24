Les Corts citan al presidente de la Confederación del Júcar para que comparezca el día 30

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha sido citado a comparecer el próximo martes en la mesa de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de Les Corts Valencianes. La decisión se ha adoptado a petición del PP y de Vox, que tras la declaración del pasado viernes Polo como testigo ante la jueza de Catarroja reclamaron que esa comparecencia se produjera con urgencia.

La reunión del próximo martes será la segunda sesión dedicada a las comparecencias técnicas, seis en total, -al igual que en la primera sesión, celebrada en julio-, con ingenieros y catedráticos, pese a que la oposición había pedido que acudieran primero las víctimas.

De momento, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha confirmado si tiene previsto aceptar esta petición.

Así, la citación de Polo para el día 30 se suma a las del ingeniero de Caminos Francisco Álvarez Molinera; el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el catedrático de ingeniería hidráulica de la UPV Félix Ramón Francés; el catedrático de proyectos arquitectónicos de la UPV José María Lozano; la profesora e investigadora de la UPV Adriana Susana Giret; y el abogado experto en urbanismo Francisco Blanc Cavero.

El síndic de PP, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al PSOE de oponerse a que Polo comparezca en Les Corts, lo que ha atribuido a que "no quieren que sepa la verdad" de lo que pasó el día de dana y quieren "utilizar el dolor de las víctimas para hacer política", además de que no les "importa" la reconstrucción.

"Ninguna persona puede entender que el PSOE se niegue a que alguien tan determinante para explicar lo sucedido", como el "responsable de los barrancos", venga a la comisión de investigación a "esclarecer lo sucedido ese día con el barranco del Poyo", ha considerado el dirigente popular.

Además, ha señalado que Polo es también un técnico, como los que comparecerán el martes, mientras que a la petición del PSPV de que comparezca la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha indicado que está aprobada en el plan de trabajo y comparecerá cuando sea la hora de los políticos.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que esta comisión de investigación es "una auténtica vergüenza", ya que el PP y Vox la utilizan "a su antojo" y la han convertido en "una farsa", y ha insistido en que comparezcan ya las víctimas de la dana y en que se fije el calendario de comparecencias de las próximas semanas.

Ha señalado que Polo pertenece a una agencia estatal, y por tanto donde tiene que comparecer es en las Cortes Generales, mientras que la competencia de la emergencia era autonómica, por lo que tienen que acudir las víctimas y representantes de la Generalitat, entre ellos la vicepresidenta Camarero.

La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha explicado que están a favor de todas las comparecencias en la comisión, y de hecho su grupo también pidió la de Polo, pero ha afirmado que "el uso que está haciendo la mayoría del PP y Vox en esta comisión es espurio y fraudulento", quienes se han dado "toda la prisa del mundo" para citar a Polo.

"Ni Miguel Polo ni nadie tapará la vergüenza de Carlos Mazón, que todavía no sabemos dónde estaba en las horas más críticas" el 29 de octubre, ha aseverado Navarro, quien ha añadido que "no hay cortina de humo posible para sus vergüenzas" y ha insistido en que se cite ya a las víctimas.