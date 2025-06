Les Corts aprueba el calendario de la Comisión DANA sin fecha para las víctimas

La Comisión de Investigación de la DANA de Les Corts Valencianes ha aprobado, de manera definitiva y oficial, el calendario de trabajo propuesto por PP y VOX. Este incluye la posibilidad de que las víctimas de las inundaciones comparezcan pero sin más detalles: se esperaban nuevos detalles pero, de momento, no se dice nada ni de qué asociaciones ni de qué día ni en qué orden.

La oposición habla de "paripé" y de "indignidad". Socialistas y valencianistas denuncian que el objetivo de PP y VOX pasa ahora por "investigar" a las asociaciones de víctimas antes de invitarlas o no a comparecer en Les Corts. "Lo que va a hacer el PP es investigar si hay asociaciones de víctimas buenas y asociaciones de víctimas malas", critica el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz.

"Si hay víctimas que sí tienen el derecho de ser tratadas de manera adecuada por parte de la Generalitat y otras que, desde el primer momento, serán criminalizadas", considera el portavoz socialista en declaraciones a los medios de comunicación. "No hay convocatorias aprobadas. No hay ordenación de comparecientes. No hay absolutamente nada", añade, por su parte, la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro.

"Aquí lo que hay es una indolencia por parte del PP y VOX porque no quieren que se sepa la verdad", resume Navarro en declaraciones posteriores a la aprobación del calendario de trabajo de la Comisión de Investigación de la DANA de Les Corts Valencianes.

La DANA, en Les Corts: El PP contraataca con el Caso Koldo

El PP acusa a la oposición de "hacer política" con las víctimas de las inundaciones del veintinueve de octubre. El portavoz de los 'populares', Fernando Pastor, considera que, con esas acusaciones, el PSPV-PSOE quiere "desviar la atención" respecto a las últimas informaciones del Caso Koldo y la presunta implicación del exministro socialista y actual diputado valenciano, José Luis Ábalos.

"No se puede mentir en este tema tan serio y tan riguroso. Debemos ser extremadamente escrupulosos", responde el portavoz del PP, Fernando Pastor. "PSPV-PSOE y Compromís están utilizando, desde el minuto uno, a las víctimas. Yo entiendo que tienen una semana difícil y complicadísima pero que busquen titulares en otra parte", censura Pastor en declaraciones a los medios de comunicación.

La DANA, en Les Corts: La respuesta de las víctimas

¿Qué dicen las víctimas de todo ello? La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, confirma que ellos no han recibido ninguna invitación para declarar en Les Corts Valencianes. Álvarez critica, de nuevo, que PP y VOX quieren equipararlos con quienes tuvieron pérdidas materiales y no así personales.

"Nosotros acudiremos cuando se nos cite. No nos parece lo más adecuado que personas o asociaciones que nunca, en ningún momento, mostraron interés en comparecer ahora de repente ellos estén tan interesados en que acudan. Nos parece un poco contradictorio", valora la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez.