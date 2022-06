Leonardo reconoce conversaciones con el Valencia

Tras su salida del PSG, Leonardo ha concedido una entrevista a L'Equipe. En ella habla abiertamente de sus conversaciones con el Valencia para ser el nuevo director deportivo. El ex futbolista del Valencia sabe que es la primera opción de Peter Lim y reconoce que "no hay nada concreto, hemos hablado un poco, sí, pero nada más. Es otro club donde jugué, el hecho de que la gente esté hablando de mí allí me hace feliz".

Leonardo fue futbolista del Valencia de 1991 a 1993. En esta entrevista reconoce que ser el director deportivo de clubes donde ha jugado es positivo. "Fui director deportivo aquí (París) y en Milán, dos clubes donde jugué; el hecho de haber jugado en un club es algo positivo".

Su salida del PSG

No ha habido comunicado oficial de su salida del club parisino ni tan siquiera un adiós del propio Leonardo. Para él “algunas cosas que se dicen internamente deben quedar internas. Eso es lo que viví con el club. Nunca hay una buena manera de decir que se acabó”, Y sobre no despedirse de la afición reconoce que "lo hablamos con el club. Quizá esa sea mi forma de ser, pero siempre me resulta un poco patético decir ‘muchas gracias, adiós...’.