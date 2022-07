Layhoon: "Sinceramente, es un paso atrás"

Ha sido una reunión más tensa de lo esperada. El acuerdo entre el Valencia y el Ayuntamiento parecía cercano y sin embargo está aún bastante lejano. Layhoon al acabar la reunión reconocía que "no sé cual es el problema, realmente estoy confundida pero estoy confiada en que vamos a trabajar juntos".

El problema sigue siendo la capacidad. El Valencia ha presentado un proyecto modificado para 66.087 espectadores ampliable a los 70.016. Algo que sin embargo sigue siendo insuficiente para el Ayuntamiento. "Tengo confianza en que vamos a trabajar juntos para trabajar las cosas, pero si soy sincera, es un paso hacia atrás. Sin embargo, en la rueda de prensa les hablé de la actitud positiva de la voluntad de las dos partes" apuntaba Layhoon.

Además la ex presidenta del Valencia añadía que "el martes enviamos el documento y hoy nos hemos reunido para ver cuáles son los pasos a seguir en este momento. Nosotros todavía no hemos tenido la notificación y esperaremos a recibirla para estudiarla. El Ayuntamiento dice lo mismo. Tienen que esperar a la resolución para estudiarla. Nos han comunicado que la estudiarán cuando llegue el momento y harán un borrador del nuevo convenio que se va a establecer. Hasta que no recibamos este borrador en el que se va a hablar también del nuevo plan urbano, nos encontramos en una situación de más incertidumbre que la de hace tres semanas. He trasladado que el club está más preparado que en ningún otro momento, que el tiempo es muy importante y que es necesario trabajar juntos".