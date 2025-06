Lambda le recuerda al gobierno valenciano que con sus derechos no se negocia

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, llevará a cabo este sábado una marcha a partir de las siete y media de la tarde por el centro de València para defender los derechos del colectivo. Sus reivindicaciones pasan por enfrentarse a un gobierno autonómico que califican de negligente y a un PP sometido a la extrema derecha para mantenerse en el poder.

Fran Fernández, coordinador general de Lambda, reitera que tienen que saber que con sus derechos no se negocia.

También aprovecharán para reclamar que los cambios aprobados en torno a la ley trans valenciana sean derogados puesto que el cambio de ley ha abierto la puerta a las terapias de conversión y exigirán reparación para las víctimas. Insisten en que después de la escuela las personas LGTBIAQ+ encuentran muchas dificultades en el mundo laboral por lo que piden medidas para la igualdad y la no discriminación de este colectivo.

El manifiesto del Orgull LGTBIAQ+ 2025 será leído por Alma Gormedino, activista trans del proyecto It Gets Better que se dedica a la prevención del suicidio entre adolescentes LGTBIAQ+.