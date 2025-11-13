La Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa reclama que la Generalitat regularice los pagos pendientes

La Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, que gestiona dos centros de día para menores y jóvenes, ha presentado una solicitud formal a la Vicepresidencia primera y Servicios Sociales para poder dar solución a los impagos que vienen sufriendo desde hace siete meses.

La Koordinadora reitera que desde la DANA no ha cesado su trabajo puesto que han seguido trabajando con los menores y las familias de toda la comarca a pesar de haberse visto afectados sus dos centros que han sido reconstruidos. Juanmi Fernández, director del centro de día de inserción socio-laboral, reclama que no les vuelvan a ahogar.

Nohaina y Alba, dos de las usuarias del centro, han reiterado la importancia del servicio que les ofrece, puesto que participan en talleres inclusivos y socio-laborales, y el trabajo que hacen con las familias vulnerables.

La entidad cuenta con trece trabajadores que no están recibiendo su salario completo ante los impagos de la Generalitat.