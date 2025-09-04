Kiat Lim vuelve a hablar del Nou Mestalla

Kiat Lim, presidente del Valencia, ha hablado en la revista Forbes. En un reportaje que lleva el título de "el hijo del multimillonario Peter Lim lidera al Valencia hacia una nueva era" se insiste en que "el heredero ahora supervisa la construcción del largamente retrasado estadio de más de 70.000 asientos, Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para 2027".

Además destaca este reportaje que "Lim adquirió el Valencia en 2014 por 420 millones de euros, lo que contribuyó a rescatar al club, agobiado por las deudas, de la bancarrota. Sin embargo, la última década ha sido complicada para el Valencia, marcada por dificultades financieras y un rendimiento que decepcionó a la afición. El nuevo presidente tiene una visión positiva". Cifra que, por otra parte, no se corresponde con los 100 millones que realmente le costó la mayoría accionarial del club cuando fue vendido por la Fundación del Valencia.

Las palabras de Kiat Lim sobre el Nou Mestalla

En la revista se recogen declaraciones del propio Kiat Lim en las que vuelve a insistir en la importancia de finalizar el Nou Mestalla. "Pasamos de menos de 500 asientos de hospitality a más de 6.500, de un recinto anticuado a un destino moderno capaz de albergar grandes eventos durante todo el año. Nou Mestalla no es solo ladrillos y asientos; es el motor que impulsará nuestra próxima era de crecimiento", asegura.

Hay que recordar que el nuevo estadio valencianista debe estar acabado en el año 2027.