Juicio a Carlos Fabra: Agentes declaran que los pagos de Debón a Fabra tenían "incongruencias"

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han declarado en el juicio contra el expresidente de la Diputación y del PP de Castelló Carlos Fabra y el expiloto Álex Debón han señalado que detectaron "incongruencias" y "contradicciones" en los pagos que este hizo al primero, así como en los contratos que firmaron.

Tres agentes de la Guardia Civil y uno de la Policía Nacional han declarado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló en el juicio que ha comenzado por un presunto delito de cohecho y mediante el procedimiento del jurado.

El Ministerio Fiscal sostiene que Carlos Fabra, al frente de Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castelló, habría cobrado 360.000€ en comisiones ilegales a raíz del patrocinio de 3,6M€ de Aerocas a la empresa del expiloto de Moto GP Àlex Debón, Motorsport69.

Durante el juicio, la fiscal ha señalado que Debón hizo a Fabra cinco transferencias entre 2010 y 2013, de las que este último sostiene que se corresponden con unos contratos de opción de compra de unos terrenos y Debón a un préstamo.

Sin embargo, la fiscal sostiene que esas cantidades responden al pago de una comisión a cambio de que Fabra, al frente de Aerocas y de la Diputación de Castelló, patrocinara al expiloto con 3,6M€ y 500.000€, respectivamente.

La abogada de la Generalitat, que representa a Aerocas en el proceso, se ha manifestado en la misma línea y ha remarcado que "no es admisible que el dinero público acabe en manos de una tercera persona".

El abogado de Fabra ha sostenido que el patrocinio se firmó por el Consejo de Administración de Aerocas, no por el expresidente de manera particular, y ha asegurado que cuando recibió ese dinero de Debón no tenía cargos y "estaba a punto de entrar en la trena".

El letrado de Debón, por su parte, ha criticado la presión que está sufriendo su representado por esta "injusticia" que en su opinión se ha prolongado doce años, ya que "lo único que hizo fue prestar un dinero" a Fabra, asesorado por sus gestores.

Un préstamo en el que "cometió dos errores", ha indicado: "Le deja dinero a un jeta que si se lo hubiera devuelto no estaríamos aquí, y lo hace a un dirigente del PP", que ha llevado, ha dicho "a un juicio político". Y ha señalado que Debón demandó a Fabra por el impago del préstamo y, pese a existir sentencia favorable, todavía no se ha satisfecho esa deuda.

Durante la sesión han declarado tres guardias civiles y un policía nacional además de otros seis testigos: la exmujer de Debón y quien fuera administradora de Motorsport69, la responsable del Departamento Financiero de Aerocas y cuatro ex consejeros delegados de esta sociedad.

Los agentes de la Guardia Civil, que aportaron el informe del caso con los indicios delictivos, han señalado que observaron "relaciones temporales" entre los ingresos del patrocinio y las transferencias de Debón a Fabra. Es decir, han indicado que algunas se produjeron "días o meses" después del pago de los cantidades al expiloto.

También han indicado que "lo que dice Debón", para justificar las transferencias a Fabra "es contrario a lo que pone en el contrato". Uno de los agentes ha señalado que en el contrato se indicaba que se hacía por una relación de amistad debido a las circunstancias personales de Fabra, que estaba en una situación judicial que le llevó a ingresar en prisión por delitos fiscales.

Sin embargo, ha dicho el guardia civil, interrogado por los agentes, Debón señaló posteriormente que "no tenían relación de amistad" y que Fabra le pidió el dinero en un acto en el que habían coincidido.

Sobre esta relación entre los acusados también se ha pronunciado la exadministradora de Motosport69, quien ha indicado que ejerció el cargo cuando su exmarido le "ponía", que ella "no pintaba nada" y que Carlos Fabra "venía a menudo a comer" a su finca en La Vall d'Uixó.

El agente de la Policía Nacional que ha declarado en la sesión ha indicado que, en un registro del ordenador de Carlos Fabra -dentro de la instrucción de otra causa-, se detectaron dos contratos "de opción de compra de 2011 y 2013 y otros dos de préstamos en los mismos años" entre Debón y Fabra.

Al analizar los metadatos de esos documentos, ha dicho, se vio que "los documentos de contratos de préstamos tenían una fecha anterior a la creación de dicho documento". Por ello, ha señalado, "entendimos que había incongruencias, que el trasvase de dinero no tenía que ver con un préstamo ni con una opción a compra de terrenos" y que presentaban "contradicciones".

Los consejeros delegados que han declarado, el exvicepresidente de la Diputación de Castelló, Francisco Martínez, Eusebio Monzó, Cristina Serrano y Carlos Javier Eleno Carretero, han indicado que los contratos se "ratificaban en el consejo de administración", pero han dicho no recordar datos concretos sobre el patrocinio.