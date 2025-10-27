29O

La jueza pide a Les Corts el listado de llamadas de Mazón el día de la DANA

Se trata del documento que remitió Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación

ondacero.es

València |

Detalle, en una imagen de archivo, de los juzgados de Catarroja.
Detalle, en una imagen de archivo, de los juzgados de Catarroja. | Agencia EFE

La jueza de Catarroja que investiga la DANA del 29 de octubre de 2024 ha acordado solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de ese día. Se trata del documento que remitió Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación del Parlamento valenciano.

Esta solicitud se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, y se justifica por la instructora en que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" tras haber sido enviado a Les Corts, según han informado este lunes fuentes judiciales.

La jueza también requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que diga si existen otras grabaciones del día de la dana, y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.

Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.

