La jueza de la DANA rechaza investigar al Gobierno central y señala que el Consell "no supo alertar"

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre ha rechazado en un auto la solicitud de la acusación popular ejercida por la asociación Liberum para que se le preguntara al Gobierno central si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional a causa de las inundaciones.

La magistrada justifica su decisión en que no hay "ninguna relación causal" con las víctimas mortales y en que el análisis de la convocatoria de ese órgano "queda extramuros completamente del procedimiento penal". Además, la instructora señala que el juzgado que lidera "carece de competencia" para analizar si el presidente del Gobierno convocó ese consejo.

En el auto, que no es firme y se puede recurrir, argumenta que, en cualquier caso, "el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la administración autonómica, que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo esta tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia".