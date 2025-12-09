La jueza de la DANA cita a declarar de nuevo al exjefe de gabinete de Mazón este viernes

La jueza que instruye la causa penal de la DANA ha citado a declarar nuevamente a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, este próximo viernes, tras los mensajes de WhatsApp aportados por la exconsellera Salomé Pradas.

La magistrada ha acordado volver a recibir declaración como testigo de Cuenca quien, según los mensajes remitidos por la investigada Pradas al juzgado de Catarroja (Valencia), pidió a las 19:54 horas del 29 de octubre de 2024 a la exconsellera que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

Tal y como se desprende de los WhatsApp aportados por Pradas a la jueza de la dana, sobre los que ha informado Europa Press, la exconsellera advirtió a Cuenca, a las 16.28 horas del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14.25 horas. Dos horas más tarde, a las 16.28 horas, la exconsellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población --sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado--. Esto ya fue cerca de las 20 horas: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19.58 horas.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar --para confinar-- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché".

Por otro lado, la magistrada también ordena al Instituto de Medicina Legal (IML) realizar un informe sobre la posible relación de causalidad entre el fallecimiento de un hombre en la localidad valenciana de Benetússer el 29 de octubre de 2024 con la dana.