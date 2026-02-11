La jueza de la DANA cita como testigos a 31 agentes medioambientales de CHJ y Conselleria

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como testigos a 31 agentes medioambientales o guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Conselleria de Medio Ambiente y ocho bomberos forestales, también dependientes de la Generalitat, que prestaron servicios el día 29 de octubre de 2024 en el control de los barrancos y que ejercieron funciones de vigilancia en el río Magro, área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, área de Torrent-Picanya-Paiporta.

Así lo ha decidido en un auto de este miércoles en el que la magistrada acuerda la citación de estos 39 testigos --sin fijar aún la fecha-- tras una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que en diciembre del pasado año estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular sobre esta cuestión, y tras un informe del ministerio fiscal al respecto.

La magistrada alude en su auto a esa decisión de la Audiencia, que compartía el criterio del fiscal y señalaba que "por cuanto parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos".

La instructora sostiene que el número de agentes o guardas de la CHJ, diez, que pidió el fiscal en un último informe, y cuya declaración ha acordado, así como la suma de los bomberos forestales desplegados en el río Magro y en el Barranco del Poyo, a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias, y los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, "hace innecesario citar a un número mayor", ni tampoco determinar los agentes que estaban de baja laboral o si había algún sector vacante.

Por otra parte, ha rechazado incluir como víctima de las riadas a un anciano de Paiporta, que falleció en una residencia de Carlet el 2 de diciembre, ante el informe forense que concluye que no existe una relación de causalidad entre esa muerte y los hechos que se investigan en el procedimiento.

La instructora ha adoptado esta decisión, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, después del informe que concluye que la causa inicial o fundamental del fallecimiento de esa persona fue una sepsis urinaria en el contexto de diversas patologías crónicas.

La hija del fallecido había pedido en el juzgado el reconocimiento de su padre como víctima de la dana a raíz de las circunstancias sufridas en Paiporta el 29O, teniendo en cuenta sus patologías, y el fallecimiento final el 2 de diciembre.

Sin embargo, a raíz del informe forense, el fiscal no consideró procedente la inclusión del fallecimiento de esta persona en la instrucción penal y la jueza ha declarado, en esta línea, que no existe relación de causalidad entre los hechos objeto de investigación y ese fallecimiento.

La causa del juzgado de Catarroja incluye a 230 víctimas mortales por las riadas del 29 de octubre aunque quedan algunos casos en investigación y pendientes de los informes forenses.