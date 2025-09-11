La jueza de la dana cita como testigo a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero

La jueza instructora de la causa judicial de la DANA ha emitido este jueves dos nuevos autos y una providencia que han sido notificados ya a las partes en el marco de este procedimiento.

En uno de los autos, la magistrada de Catarroja acuerda incorporar a la causa como documental, a petición de la acusación popular que ejerce Podemos, la carta abierta publicada recientemente de la periodista, Maribel Vilplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, aunque rechaza citarla a declarar como testigo, como solicitaba esa parte, porque supondría un “acto directo de investigación” respecto al propio jefe del Consell, que es aforado.

No obstante, como hizo en anteriores ocasiones la jueza vuelve a reiterarle al presidente de la Generalitat “la posibilidad de comparecer en el procedimiento a los efectos de declarar como investigado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

En el segundo auto, la magistrada deniega la aclaración del auto del pasado 4 de septiembre por el que acordó la expulsión del procedimiento de una acusación particular.

Finalmente, en la providencia, la magistra estima las peticiones de diferentes acusaciones populares (Ciudadanos e Intersindical y Acció Cultural del País Valencià) y acuerda citar como testigos a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, un sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos y un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, asistió de manera telemática durante 38 minutos al inicio de la reunión del CECOPI el pasado 29 de octubre, el día de la DANA, aunque más tarde dejó el encuentro para asistir a una entrega de premios. Así lo refleja un informe de la subdirección general de Emergencias aportado a la juez instructora de la causa que avanzó eldiario.es.

Camarero, también consellera de Servicios Sociales, estuvo conectada a la reunión entre las 17:02 y las 17: 40 de la tarde, y ya no volvió a conectarse hasta prácticamente las nueve de la noche, 47 minutos después de que se enviara la alerta a los móviles, y lo hizo durante dos minutos y desde el móvil. Finalmente se conectó de nuevo sobre las once menos cuarto durante ocho minutos, siempre según este informe.

La vicepresidenta, preguntada por este asunto, insiste en que su departamento no pertenece al CECOPI, por tanto, dice, no tenía obligación ni competencias en la emergencia.