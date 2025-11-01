La jueza acuerda unir a la causa de la Dana el listado de llamadas de Mazón del 29-O

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la Dana ha acordado unir al procedimiento el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, del 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones, que fue aportado a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

"Documento público"

Este lunes la magistrada de Catarroja que instruye la causa acordó solicitar a Les Corts el listado de llamadas del president por tratarse "de un documento público" tras haber sido enviado a la Cámara autonómica por la Presidencia de la Generalitat.

En una providencia hecha pública este viernes, la jueza también pide al Consorcio de Bomberos de Valencia que en el plazo de tres días remita al juzgado la información de que disponían el 28 de octubre de 2024, en previsión de posibles inundaciones por la Dana para el día 29, especificando, asimismo, por qué vía obtuvieron esa información, y si motivó la adopción de medidas de refuerzo de material y de personal para los bomberos.

También reclama a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) de la Conselleria de Emergencias para que en el plazo de tres días remita informe sobre las medidas de refuerzo que, en su caso, se adoptaron, en cuanto a material y personal, respecto de bomberos forestales, en previsión de la Dana.

La jueza incorpora a las respectivas piezas de fallecimiento de cada víctima la información facilitada por la empresa de teleasistencia de la que eran usuarias, así como grabaciones de audio y sus respectivas transcripciones.

Asimismo, se ha emitido una diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia del Tribunal de Instancia de Catarroja sobre la presentación de los informes de Servicios de Teleasistencia para que los presente en un formato adecuado, y la unión al procedimiento principal y su traslado a las partes de un informe de la Policía Nacional sobre uno de los fallecimientos.

La Audiencia Provincial vuelve a respaldar a la jueza

Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación de una acusación particular personada en la causa penal sobre la gestión de la dana, relativa a su petición de información sobre los embalses de Forata y Buseo y confirma así el auto del juzgado de Catarroja del pasado 19 de mayo.

En un auto, la Audiencia señala que la Fiscalía se opuso al recurso al considerar que no puede determinarse en qué medida el desembalse de Forata afectó al desbordamiento del río Magro ni si este se habría producido únicamente como consecuencia de las lluvias torrenciales en la zona de Turís.