DANA

Juan Roig reúne en una jornada en Marina de Empresas a las empresas y autónomos que ayudó en la DANA

El 97 % de los negocios que recibieron la ayuda del empresario han logrado reabrir tras la riada

ondacero.es

Valencia |

Juan Roig, jornada ALCEM-SE
Juan Roig, jornada ALCEM-SE | MARINA EMPRESES

Marina de Empresas ha celebrado esta martes el encuentro interno "ALCEM-SE", una jornada formativa en la que ha participado Juan Roig dirigida a los empresarios, autónomos y emprendedores afectados por la DANA que recibieron las ayudas impulsadas por el presidente de Mercadona, por un total de 35 millones de euros.

El escenario elegido para este encuentro ha sido el Roig Arena, donde se han reunido cerca de 2.000 empresarios. Según Juan Roig, el 97 % de estos negocios han logrado reabrir después de la riada.

Desde Marina de Empresas apuntan que el objetivo es seguir apoyando la recuperación y el crecimiento de estos negocios mediante formación práctica, motivación y espacios de conexión entre empresarios, en línea con la misión principal de la institución: formar y acelerar empresarios.

La jornada ha arrancado con una charla inspiradora de Juan Roig y, tras una pausa para el café y el networking, ha continuado con sesiones prácticas de Alejandro Aguilar (ventas), Jorge Alonso (finanzas) e Itziar Oltra (redes sociales).

El encuentro refuerza el compromiso de acompañar y seguir impulsando a los negocios más allá de la ayuda económica inicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer