Joves PV pide limitar el precio del alquiler en la Comunitat: "Mazón no hace nada"

Joves PV, que es la organización que aglutina a los más jóvenes de Compromís, lanza la campaña 'Un dret com una casa'. Con ella, Joves PV quiere recoger firmas para pedir a la Generalitat que aplique la nueva Ley de Vivienda en la Comunitat Valenciana y que aplique, más concretamente, el tope al precio del alquiler. Por cada firma que se presente, Joves PV enviará un correo a Presidència de la Generalitat con esta petición.

Además, la organización propone crear un parque público de viviendas; una mayor regulación de los pisos turísticos; y limitar a los grandes propietarios. Joves PV habla de una situación "alarmante": el 90% del sueldo de los jóvenes valencianos va directamente al alquiler y la tasa de emancipación juvenil en la Comunitat Valenciana, según sus datos, se sitúa en el 15% a día de hoy.

"Exigimos al president Carlos Mazón que limite el precio del alquiler y aplique la Ley Estatal de Vivienda", reivindica el secretario general de Joves PV, Joan Guanter. "Puede hacerlo desde 2023 y, ¿qué ha decidido? No hacer absolutamente nada porque no le preocupan los problemas de la juventud valenciana", critica Guanter en declaraciones a los medios de comunicación.

"A ver si de esta manera nos escucha porque el derecho a la vivienda es un derecho esencial para la juventud valenciana", destaca el secretario general de Joves PV, Joan Guanter.