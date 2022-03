Joan Ribó: "Si no existe la ATE los plazos se retrasarán"

LEER MÁS El Valencia presenta la documentación para reanudar el Nuevo Mestalla

El alcalde de Valencia Joan Ribó se ha pronunciado sobre la fase en la que se encuentra la posibilidad real de reanudar las obras del Nuevo Mestalla, unas declaraciones que ha realizado en la visita a las fallas municipales antes de su plantá oficial.

El Valencia presentó la semana pasada el proyecto del nuevo Mestalla además de su proyecto financiero para terminar unas obras paradas desde hace 13 años, una presentación a las Consellerias de Economia y de Territori, que se encuentran en fase de análisis para su posible OK.

La figura de la ATE

El alcalde se ha referido al papel del Ayuntamiento en la posibilidad, recordando la situación la vigencia de la figura de la ATE como figura que articule la vuelta a las obras, en principio, para octubre de este mismo año. "Respecto los permisos, hay una parte que depende de nosotros porque se han pedido, hay otra parte que depende de la Generalitat Valenciana, el de la ATE, concretamente y ahí, si se retarda o consideran que no se puede hacer... No es lo mismo trabajar con una ATE que sin una ATE, Anil Murthy creo que recordar que hizo la planificación pensando que va a continuar la ATE, si no continúa la ATE no será lo mismo y los plazos se retrasarán"