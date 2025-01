Jefe de Bomberos de València anima a estudiar por qué el agua llegó a las pedanías el día de la DANA: "Algo pasó"

El inspector jefe del departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València, Enrique Chisbert, ha asegurado este martes que no tiene explicación de por qué durante la dana del pasado 29 de octubre el agua llegó de la manera que lo hizo a las pedanías del sur de esta ciudad --La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo--.

"Creo que es algo que habrá que estudiar y ver por qué sucedió", ha dicho Chisbert, al tiempo que ha manifestado que la situación en estas poblaciones y en otras cercanas "se transformó en nada en algo incontrolable". "Puedo tener mis opiniones, pero no sé la explicación. Habría que ver porque algo pasó", ha expuesto, además de apuntar que se habría "hecho algo" si se hubiera "conocido antes que se trataba de un desbordamiento".

El jefe del Cuerpo de Bomberos de València, que se ha pronunciado de este modo durante su participación en la comisión no permanente creada en el ayuntamiento de la capital valenciana para la recuperación de las zonas afectadas por la dana, ha defendido también la necesidad de contar con información en situaciones de emergencia como la dana del 29 de octubre para evitar "incertidumbre en la solución".

"Si la información tiene incertidumbre, hay incertidumbre en la solución obviamente", ha expuesto. "Tomas decisiones con las informaciones que tienes. Con la información que tienes, decides. Si no la tienes, no puedes decidir. Esto en emergencia, por desgracia, es así. No hay otra posibilidad", ha añadido Enrique Chisbert, que ha abierto las comparecencias en dicha comisión.

El representante de los bomberos de València ha señalado que de "todas la grandes emergencias" se derivan "lecciones aprendidas". "No sé si se harán normativas nuevas, pero sí que tendremos que hacer cosas nuevas", ha indicado respecto a un "atípico episodio" durante el cual "el concepto de torrencialidad se ha visto superado en determinados puntos del territorio y se han alcanzado valores récords que han provocado" una "situación que era desconocida".

Chisbert ha considerado que "el grado de incertidumbre en la meteorología es muy alto" y ha señalado respecto a este temporal que "ni la propia Aemet --Agencia Estatal de Meteorología-- tenía claro que estos registros se iban a producir" y que "lo ha sabido a posteriori", al tiempo que ha destacado que efectivos como los que él dirige trabajan "con la información de la que se dispone". "Con esa información se toman decisiones", ha insistido.

Así, ha defendido "la posibilidad de poner todos los servicios tecnológicos o todo lo que esté a nuestro alcance para que si vuelve a ocurrir" algo como lo sucedido el 29 de octubre "el grado de incertidumbre baje". Ha mencionado "la instalación de cámaras en todas las partes que sea posible" o "que se permita" y un "estudio del riesgo muy específico".

Enrique Chisbert ha manifestado también que "la diferencia" entre la riada que València sufrió en 1957 y las inundaciones de esta dana "seguramente" está en que "no había ni tantos sótanos" en inmuebles como las viviendas --ha resaltado el "complejo trabajo hecho en el subsuelo con millones de litros por achicar y centenares de vehículos en posiciones inverosímiles--, "ni tantos coches, ni tantas cosas en la calle que provocaron azudes y presas conforme su iban desplazando por el terreno" y ha opinado que esto debería ser también "objeto de un estudio" aunque sea "complejo".

"CONCIENCIACIÓN"

Igualmente, ha resaltado la necesidad de trabajar en favor de la "concienciación" ciudadana ante situaciones como la vivida recientemente y para dejar constancia de que "cuando hay una emergencia lo primero que hay que hacer es autoprotegerse, proteger lo que se tenga alrededor". "La gente tiene que tener claro que lo primero es su vida antes que los bienes. Y, a lo mejor, antes que salvar un coche, hay que salvarse a uno mismo y a los vecinos", ha remarcado.

En este sentido, el jefe de bomberos ha abogado por "incidir mucho en campañas, en concienciación, en charlas" para asesorar a los ciudadanos. "Es una obligación que tenemos como sociedad y nosotros, particularmente, como Ayuntamiento de València también", ha precisado.

Asimismo, ha destacado la importancia de "notificar a los servicios de emergencia" este tipo de situaciones, "todo lo que se pueda". Ha afirmado que trasladarlo a una red social "está muy bien", pero ha lamentado que "a día de hoy" no se cuente con esa información "para trabajar". "No sé si llegará el momento en el que la tecnología permita que todas estas cuestiones puedan aportar información a los servicios de emergencia para hacerla útil. A día de hoy no se trabaja con eso", ha insistido.

Enrique Chisbert ha asegurado que esto "es una paradoja", dado que "muchas veces hay gente de la calle que sabe más que lo que se está sabiendo en las salas donde se están tomando las decisiones".

Además, ha trasladado la complejidad con la que efectivos de emergencia como los bomberos trabajaron la noche del 29 de octubre para hacer frente a la dana. Ha detallado que "la primera notificación sobre un incidente relacionado con el agua" en la ciudad se produjo el 29 de octubre a las 20.04 horas en las instalaciones de Valencia Sur de Metrovalencia y ha indicado que de camino a ese aviso se observó "la entrada de agua masiva" en La Torre, se destinaron medios, se iniciaron los primeros rescates y se informó al Cecopal de la "gravedad" de la situación, además de trabajar con la hipótesis de "un posible desbordamiento del Turia".

"No había luz. Había fuertes corrientes de agua arrastrando vehículos, contenedores y dando golpes. El grado de riesgo de los intervinientes fue altísimo", ha relatado, a la vez que ha apuntado que "los medios llegaban a donde podían llegar" con distintos medios --"andando, con cuerdas, con barcas", ha citado entre otros--. Ha señalado también que se incorporó personal de bomberos "de fuera del turno de trabajo" y que "numerosos voluntarios" del cuerpo se presentaron para trabajar, así como los efectivos de otros lugares sumados posteriormente.

El responsable de los bomberos ha asegurado que aunque se actúo ante "situaciones supercomplejas" se "trabajó con bastante seguridad" gracias "a la infraestructura que se desplegó en el terreno". Asimismo, ha destaco que durante el día de la dana y los posteriores estos agentes realizaron más de 40 tipos de servicios y ha señalado que se han podido "contabilizar hasta cerca de mil" rescates aunque ha manifestado su "certeza" de que serán más porque "el número exacto sería imposible de comprobar".

Chisbert también ha resaltado la convocatoria por parte del Ayuntamiento de València del Cecopal el día de la dana "por la mañana", "en fase de preemergencia, mucho antes de que la emergencia fuese de facto", y activando "el protocolo de emergencia" y con "coordinación con otros servicios". Ha valorado "el tesón, la valentía y el espíritu de servicio de los miembros de los servicios públicos" del consistorio "a pesar de la incertidumbre y del alto riesgo".