Jefa de Emergencias dice que a las 12.48 del 29O fueron bomberos a medir el Poyo pero desconoce quién ordenó retirarlos

La jefa del servicio de Emergencias ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre que en la mañana de ese día, a las 12.48 horas, ya se movilizaron a los bomberos forestales para controlar algunos puntos, entre ellos el barranco del Poyo, a la altura de Torrent, Paiporta y Picanya, pero desconoce cuándo y quién ordenó su retirada.

Así lo ha indicado la testigo, según fuentes presentes en la declaración, quien ha indicado que la movilización de los bomberos se realizó tras estar activada la alerta hidrológica, y fue en ese momento cuando se pidió al Consorcio Provincial que concretara qué unidades se movilizaban, ha explicado.

La testigo ha manifestado que desconoce la persona que introdujo los datos sobre la movilización de los bomberos, sino que únicamente "consta que lo anotó la Sala de Emergencias", y que no sabe el tiempo que estuvieron desplazados.

La única anotación en el sistema es, a las 14.09 horas, cuando el Consorcio Provincial de Bomberos comunica que las brigadas no pueden acceder a Utiel. Sin embargo, "ya no se hace más referencia a las localidades de Paiporta, Picanya y Torrent", ha dicho.