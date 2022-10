Javier Solís: "En cierta medida se está politizando lo del Nuevo Mestalla"

Mientras los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia no se ponen de acuerdo con declaraciones dispares entre el Alcalde de Valencia Joan Ribó, la vicealcaldesa Sandra Gómez y el subsecretario de la Consellería de Economía Natxo Costa, el nuevo Director Corporativo del Valencia CF ha querido salir al paso de algunas de las cosas que se están diciendo del Nuevo Mestalla.

Para Javier Solís estas últimas declaraciones responden a una politización en el tema del Nuevo Mestalla. "En cierta medida sí y no debería ser así. Sería una pena que se entrara en un escenario político en el que los intereses al final no fueran los de la ciudadanía de Valencia o los aficionados del Valencia CF. En el sentido de entrar en disputas o alargar unos tiempos que hoy en día y con los distintos mensajes públicos que han mandado la Presidenta del Club, como también con los hechos ejecutados, por ejemplo los documentos presentados ante la RFEF en los que se dice que al menos habrá 60.000 asientos netos, sería dar vueltas sobre lo mismo y retrasar los tiempos. Eso sería injusto y una pena para la ciudad de Valencia y los aficionados del Valencia CF", afirmaba.

Requisitos incumplidos para ser sede del Mundial 2030

Respecto a la candidatura del Nuevo Mestalla para ser sede del Mundial 2030 también ha querido puntualizar diferentes aspectos en lo referente a los 82 requisitos que a día de hoy se incumplen sobre los 143 necesarios. Afirma Javier Solís que "yo creo que ha sido una información que ha creado una confusión absolutamente innecesaria y que tiene una explicación muy sencilla. A día de hoy, me atrevería a decir que ningún estadio de España ni ninguno de los que se está remodelando o tiene la intención de remodelarse cumple con los requisitos de una semifinal de un Mundial de fútbol por muchos motivos".

Insiste también en que "además, se omite en esa información que al lado de la columna donde dice que no se cumple, cuando se indica ‘¿Se prevé la realización o la consecución de ciertos hitos?’… En todos y cada uno de ellos pone ‘sí’. Hay muchos hitos, más de 41 de esos que se mencionan están fuera del perímetro del estadio, es decir que no dependen del Valencia CF. Podríamos llegar al absurdo de decir que la ciudad de Valencia no cumple porque a día de hoy no tiene autobuses gratuitos al aeropuerto o no tiene un número de slots en el aeropuerto como el que se necesitará en esa época".

Y concluye afirmando que "también se dice, por ejemplo, que no hay un helipuerto para el estadio o no hay un parking para 500 autobuses. Eso, llegado el momento, estará. Decir ahora que no se cumple es una obviedad, pero no es menos cierto el decir que se ha indicado que llegado el momento el estadio cumplirá con todos los requisitos para albergar, ojalá, unas semifinales de un Mundial".

Quién paga el estadio

Sandra Gómez afirmaba que "Valencia va a pagar el estadio" para más tarde rectificar y decir que "va a pagar parte del estadio". Según Javier Solís, Valencia, con los beneficios de la ATE solo pagaría entre el 5% y el 6% del Nuevo Mestalla. "Los terrenos ya tenían un valor antes de la ATE, lo que hace la ATE es dotar de una edificabilidad extra, en torno a unos 20.000 metros bajo rasante de uso comercial valorados en la última tasación en torno a unos 15 o 16 millones de euros. Esto, extrapolado a los costes del futuro estadio representa en torno a un 5% o 6%. Se ha llegado a decir que Valencia paga el nuevo Mestalla, luego se ha variado el mensaje para decir que paga parcialmente y creo que hay que aterrizar esas afirmaciones y ubicarlas en torno a un 5% o 6% que es lo que la ATE, con esos metros de suelo comercial bajo rasante otorgaba al Club".

Y respecto al suelo "los terrenos donde se asienta el nuevo estadio son unos terrenos por los que el Valencia CF pagó un total de 45 millones de euros. Es decir, la ciudad no le dio al Valencia CF esos terrenos, unos terrenos que eran de uso deportivo… Venía como anillo al dedo la ubicación del nuevo estadio", afirma el Director Corporativo del Valencia CF.

"Esos 45 millones se abonaron de dos formas: una fue la compra por parte del Valencia CF de una serie de terrenos y solares en distintos puntos de la ciudad de Valencia que el Ayuntamiento seleccionó en aquel momento para dotar a la ciudad de un nuevo parque público, una zona infantil, etcétera. Y el remanente de esa cantidad se está pagando, porque se estructuró un calendario de pagos que finaliza en 2024. Este calendario de pagos está al día, está al corriente, y podemos decir que el montante total de los terrenos donde se asienta el nuevo estadio son 45 millones de euros".

Capacidad para 70.000 espectadores

Respecto a si la capacidad del estadio será de 70.000 espectadores afirma rotundamente que "sí, no se está diciendo ahora por primera vez, ni mucho menos. El propio Mark Fenwick y los compañeros que dieron la rueda de prensa en las propias instalaciones del nuevo Mestalla lo dejaron claro. Es un estadio con un ‘bowl’ para 70.000 personas. Las licencias que se han solicitado en el pasado mes de julio y que están todavía pendientes de contestar son sobre 70.000. Ahora bien, el Club entiende que por el bien de la entidad y los aficionados, debe iniciar con una cantidad de 66.000.

Y matiza que "esto no es un dato caprichoso, esto permite tener una zona de terrazas en un anillo del estadio que, atendiendo a la buena climatología de la zona de Valencia y dando un toque de distinción y peculiaridad al nuevo estadio, es muy positivo mantenerlo. Es importante en términos de experiencias para el aficionado y de peculiaridad en cuanto a distinguirse de otros estadios.

Esto no quiere decir que, como también dijimos en las reuniones presenciales con el alcalde, la vicealcaldesa y la concejala de licencias, no se recoja y quede por escrito que en un breve espacio de tiempo el Club puede y tiene la capacidad de ampliar hasta los 70.000 el aforo cuando sea requisito para una final de Champions o cualquier otro acontecimiento que lo requiera".

Y respecto a qué tanto por ciento de esa capacidad de 66.000 habría que reducir, la vicealcaldesa habló de un 15%, asegura que "sinceramente, desconozco absolutamente de dónde sale el porcentaje del 15%. No sabría decir de qué organismo o de qué entidad se fija ese 15%. Lo que sí sabemos, y estuvimos en las reuniones, es que tanto en la reunión de lanzamiento en la sede de la RFEF, como ha manifestado el presidente de la FFCV, Salva Gomar, se habla siempre de entre un 5% y un 10% del aforo. Eso no quiere decir que hay que dar por hecho que será un 10%.

En el nuevo Mestalla, como estadio de nueva construcción concebido para retransmisiones más modernas y actuales, es muy posible que nos vayamos a acercar mucho más al 5% y que incluso ni lo superemos. Son las localidades que, por seguridad en cuanto a separación de aficiones o colocación de distintas cámaras, necesita la organización (FIFA). En un estadio concebido desde la modernidad es muy probable que ni nos acerquemos al 10% y ojalá estemos entre el 5% y el 6%, pero el 15%, insisto, no sabemos de dónde sale".

A la espera del Nuevo Convenio del Ayuntamiento

Mientras se sigue a la espera de llegar a un acuerdo para firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento que le permita al Valencia seguir gozando de unos beneficios similares a los de la caducada ATE. "Tras la caducidad de la ATE, en las reuniones que mantuvimos con el Ayuntamiento de Valencia, tanto con el alcalde como con la vicealcaldesa, se acordó que el siguiente paso sería la elaboración por parte del Ayuntamiento de un nuevo convenio que recogiera las condiciones y los condicionantes de la ATE para poder comenzar en la mayor brevedad posible las obras del nuevo estadio. A esto hay que añadirle que el Club siempre ha tenido una posición proactiva y prueba de ello es que hace ya muchos meses, a mediados de marzo, se pidieron las licencias que luego fueron presentadas de nuevo en el mes de julio ya con la capacidad de 70.000 localidades para comenzar a construir… Una vez tengamos las licencias, antes no se podría".