El IVAM de València quiere visitantes más pequeños: Estrena una sala blanda para bebés

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ubicado en València y uno de los espacios de referencia en materia cultural en la Comunitat Valenciana, pone en marcha una sala cultural y museística para sus visitantes más pequeños: los que tienen, concretamente, entre cero y un año de edad. Se trata de una sala blanda, esto es, recubierta de colchonetas antideslizantes, cojines y otros elementos blandos.

En ella, los y las bebés pueden estimular sus sentidos, por ejemplo, mediante juguetes de diferentes colores y texturas. También pueden gatear libremente y, además, las madres pueden darles el pecho sin necesidad de salir a otro espacio. El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) asegura apostar, así, por la difusión y promoción de la cultura desde la primera infancia.

En este sentido, el espacio recuerda que también tiene a disposición de los y las visitantes el espacio 'Juguetoría', específicamente destinado para niños y niñas, en este caso, de hasta cuatro años de edad.