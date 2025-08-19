CULTURA E INFANCIA

El IVAM de València quiere visitantes más pequeños: Estrena una sala blanda para bebés

El espacio está cubierto de colchonetas antideslizantes y otros elementos blandos y, en él, los y las bebés pueden jugar con diferentes colores y texturas, gatear libremente e incluso tomar el pecho

Ramón Pérez

València |

Sala blanda para bebés del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de València
Sala blanda para bebés del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de València | Generalitat

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ubicado en València y uno de los espacios de referencia en materia cultural en la Comunitat Valenciana, pone en marcha una sala cultural y museística para sus visitantes más pequeños: los que tienen, concretamente, entre cero y un año de edad. Se trata de una sala blanda, esto es, recubierta de colchonetas antideslizantes, cojines y otros elementos blandos.

En ella, los y las bebés pueden estimular sus sentidos, por ejemplo, mediante juguetes de diferentes colores y texturas. También pueden gatear libremente y, además, las madres pueden darles el pecho sin necesidad de salir a otro espacio. El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) asegura apostar, así, por la difusión y promoción de la cultura desde la primera infancia.

En este sentido, el espacio recuerda que también tiene a disposición de los y las visitantes el espacio 'Juguetoría', específicamente destinado para niños y niñas, en este caso, de hasta cuatro años de edad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer