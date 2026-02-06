Investigación DANA: El exdirector general de Emergencias apunta a Basset y Suárez

La investigación judicial en torno a la gestión de la emergencia de la DANA de València continúa dando pasos hacia adelante. Ha declarado ante la magistrada Alberto Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias de la Generalitat. Un interrogatorio que ha tenido lugar en el Juzgado de Catarroja y que ha girado en torno al posible confinamiento de la población que se habría barajado durante la tarde-noche de las inundaciones como medida de prevención y de seguridad.

Según Martín Moratilla, ese confinamiento fue idea de la consellera Salomé Pradas pero que el inspector jefe del Consorcio de Bomberos de la Provincia de València, José Miguel Basset, se lo desaconsejó para evitar que cundiera el "pánico" entre la ciudadanía y un posible "efecto estampida". Martín Moratilla ha declarado que fue él quien sugirió a Pradas que movilizara a la UME a las 14:00 horas para "curarse en salud".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha negado ser él quien manipuló el polémico audio de AEMET compartido posteriormente en las redes sociales del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha apuntado, en cambio, hacia el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

"Creo que hay un malentendido en la declaración en la que se habla de una solicitud de información y se dice que yo fui a recoger un pen. Eso es totalmente falso", ha afirmado Alberto Martín Moratilla a preguntas de los medios de comunicación. "Supongo que Jorge Suárez, cuando vaya a declarar próximamente, lo ratificará. Confío, por supuesto, en Jorge Suárez. No tengo ni idea de quién lo filtró", ha añadido el exdirector general de Emergencias de la Generalitat.