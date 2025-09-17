La instrucción de la causa judicial por la gestión de la DANA se prorroga seis meses

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA en Valencia ha acordado este miércoles prorrogar seis meses más la investigación, un plazo que empezará a contar a partir del próximo 30 de octubre, cuando vence el plazo actual de un año.

En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada justifica la prórroga por la necesidad de "oír a decenas de perjudicados", así como a testigos y a peritos cuya declaración ya ha sido previamente acordada.

Igualmente, están pendientes de recibir informes y oficios o grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi que tuvo lugar la tarde del 29 de octubre.

"Recientemente se ha acordado recabar grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre y no es descartable que la aportación o la unión al procedimiento se produzca con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, y pueda ser necesaria la práctica de otras diligencias", detalla la magistrada en su auto.

La causa, prosigue, es "de gran complejidad" y su finalización "no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo", según la instructora.