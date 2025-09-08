La FP inicia curso con huelga en la Comunitat Valenciana: "Queremos que se apueste por la FP"

El inicio del curso escolar 2025-26 viene marcado en la Comunitat Valenciana por, entre otras cuestiones, por la huelga en el ámbito de la Formación Profesional. El profesorado ha parado sus clases durante dos horas este lunes, ocho de septiembre, y, además, se ha concentrado frente a la Conselleria de Educación, en València, y sus delegaciones territoriales en Alicante y Castelló de la Plana.

Los sindicatos educativos valencianos censuran la gestión de la actual Conselleria de Educación al completo y, en este sentido, amenazan con posibles nuevas movilizaciones de cara al futuro. "Lo que pedimos a Rovira [en referencia al conseller de Educación] es que vuelva a la cordura", destaca José Manuel Luis, portavoz de las movilizaciones y miembro del Sindicat de l'Ensenyament STEPV.

"Que derogue los recortes a la FP, que vuelva a poner las horas que tocan en semipresencial, a las horas de tutoría, a las horas de coordinación, a la formación en empresa... Y que apueste por la FP", resume Luis en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la concentración del profesorado de Formación Profesional frente a la Conselleria de Educación, en València.

El profesorado ha recibido el apoyo del alumnado. "Otro año más, otro curso más, tenemos que hablar de un curso que no empieza con normalidad", censura el portavoz del Sindicato de Estudiantes del País Valencià, Mario Tercero, quien ha asistido igualmente a la referida concentración con motivo del inicio del curso escolar 2025-26 en la Comunitat Valenciana.

"Mientras, tenemos que aguantar vídeos bochornosos de Rovira hablando de contratación excepcional en profesorado cuando vemos que hay institutos y colegios que no pueden abrir porque no están en condiciones", denuncia Tercero en declaraciones a los medios de comunicación.