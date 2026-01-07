El incierto futuro de la Alquería del Moro

LEER MÁS https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/noticias/disolucion-consell-lhorta-obliga-ayuntamiento-buscarle-otro-uso-alqueria-moro_2025090368b81061ee9f0221df33bbfb.html

El Ayuntamiento de València sigue sin encontrar un nuevo uso para la Alquería del Moro de Benicalap después de que el edificio haya quedado vacío. Tal y como estaba previsto, el pasado 31 de diciembre los liquidadores del ‘Consell de l’Horta’ concluyeron su trabajo y la alquería permanecerá sin uso hasta que el consistorio le encuentre un nuevo destino.

En el año 2019 el Ayuntamiento invirtió dos millones de euros para transformar este antiguo conjunto rural en la sede del organismo. Concretamente se rehabilitó la ‘Casa del Senyor’. Sin embargo, el PP acordó disolver el ‘Consell de l’Horta’ a través de la modificación de la ley autonómica de protección de la huerta aprobada en Les Corts en febrero del año pasado. El edificio está adscrito a la Concejalía de Agricultura -en manos de Vox- desde donde han explicado a Onda Cero que ya se están barajando varias posibles opciones de uso.

Protegido como BIC

La Alquería del Moro es un conjunto de propiedad municipal ubicado junto al Parque de Benicalap. Se trata de uno de los ejemplos de arquitectura rural más relevantes de la ciudad, por lo que está protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).

La ‘Casa del Senyor’ es la única propiedad municipal de todo este conjunto, que quedó deshabitado en la década de los años setenta del siglo pasado. El edificio constituye uno de los únicos ejemplos originales que quedan de la vida señorial en la València del siglo XIV. En aquella época era un inmueble dotado de varios salones y una capilla privada. A lo largo del siglo XVIII se transformó en una casa de campo y una de sus estancias fue habilitada para la cría de gusanos de seda.