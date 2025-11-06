Iberdrola activa los últimos 176 puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados por el Ayuntamiento

La compañía Iberdrola ha comenzado a activar los 176 puntos municipales de recarga para vehículos eléctricos cuya gestión le encargó el Ayuntamiento de València. Muchos de los puntos aparecen ya como operativos en la aplicación para dispositivos móviles desarrollada por la operadora eléctrica para localizar y utilizar aquellos que gestiona.

El montaje de estos nuevos cargadores municipales finalizó hace más de un año, en el verano de 2024, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando se adjudicó su gestión a Iberdrola. En total se colocaron 88 columnas con un total de 176 puntos de carga, lo que ha supuesto la mayor actuación de este tipo realizada hasta ahora por el Ayuntamiento de València.

153 de estos nuevos puntos de carga se han instalado en los alrededores de varios centros comerciales de la ciudad. Los 23 restantes están en el entorno de los mercados municipales con el fin de que potenciar el reparto “de última milla” a domicilio mediante vehículos eléctricos.

La plataforma de gestión de los cargadores incluye una App a través de la que se puede acceder a la ubicación de todos ellos, activar el seleccionado, realizar la recarga del vehículo y efectuar el pago, todo ello desde el teléfono móvil. Además, existe un servicio de atención de incidencias las 24 horas del día.

Después de este último paquete, la ciudad dispone ya de un total de 115 columnas municipales para la recarga de vehículos eléctricos. La intención del gobierno local es seguir aumentando su número porque cada vez son más los vehículos que precisan de este servicio.

Ubicación de los nuevos puntos de recarga

En la zona norte de València se sitúan en los mercados municipales de Algirós (plaza de Sant Felip Neri, 7); de El Cabanyal (calle de Just Vilar, 4); de Benicalap (calle del Doctor Nicasi Benlloch, 41); de Benimàmet (calle de Felipe Valls, 6); de El Grao (calle de Josep Aguirre, 27); de Torrefiel (calle d’Alemany, 14); del Rastro (calle de Ramon Llul, 41); y el extraordinario de Benimaclet (calle Mistral, 21). También en los alrededores de áreas comerciales como el centro comercial Aqua (calle de Luis García-Berlanga Martí, 19); Arena (calle Santa Genoveva Torres, 21); Campanar (calle Castielfabib, 4); y Nuevo Centro (calle de Professor Beltrán Báguena frente a Hotel Turia).

En la zona sur están ubicados en los mercados de Rojas Clemente (plaza de Rojas Clemente, 8); Mossén Sorell (calle Sant Donís, 1); Colón (calle Ciril Amorós, 62); Castella (calle Llombai, 9); Jerusalem (calle Julio Antonio, 7); Jesús-Patraix (plaza de Jesús, 9); Natzaret (calle Major Nazaret, 89); Russafa (calle de Francesc Sempere, 12); y las zonas comerciales de Roger de Lloria (calle de Roger de Lloria, 10); el centro comercial El Saler (calle Ricardo Muñoz Suay, s/n); el mercado extraordinario de Castellar (calle José Siurana, 13); y el mercado extraordinario de Montolivet (calle Pere Aleixandre, 40).