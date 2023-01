Iago Herrerín: "Nos merecemos dar una alegría a la afición"

Iago Herrerín tuvo la oportunidad de debutar con el Valencia en el partido de Copa del Rey ante la Nucía. El guardameta ha concedido una entrevista a los canales oficiales del club en la que habla del próximo reto del Valencia, la Supercopa de España. Los valencianistas se enfrentan este miércoles a partir de las 20:00 horas el Real Madrid en Riyadh

.

"Haces un buen partido, te metes en la final y estás a un partido de un título. Creo que el equipo está concienciado y tiene hambre. No ha habido ningún equipo altamente superior a nosotros y hemos disputado todos los partidos. Creo que podemos hacer una gran competición y dar una alegría tanto a la afición como a nosotros, que nos lo merecemos", afirma sobre la Supercopa. Y sobre el rival, el Real Madrid, asegura que "el Real Madrid es uno de los mejores clubs del mundo y tiene a los mejores jugadores. No puedes fijarte en uno, ya que cualquiera te puede hacer daño. Tenemos un gran rival, pero a un partido tengo claro que vamos a hacerles mucho daño y que podemos competir bien".

Para el guardameta "si ganas la semifinal vas con la mentalidad por las nubes. Una final es lo más bonito que hay sea donde sea y la competición que sea. Saber que puedes conseguir un título es lo que nos tiene que hacer estar ilusionados y saber que vamos a ir a por ello".

Su experiencia en Arabia Saudí

Iago Herrerín ya sabe lo que es jugar en Arabia Saudí. Tras finalizar con el Athletic Club se fue a jugar para el Al-Raed FC al que dirigía Pablo Machín. "Mi experiencia fue positiva. Una vez decidí salir del Athletic Club necesitaba algo diferente y también salir de España. Me trataron muy bien. La gente se portó espectacular desde el primer momento. Cristiano ha ido al Al Nassr, está el Al Hilal que ha ganado la Champions asiática los últimos años, en el Al Shabab está Banega, el Al Ittihad quedó segundo con Contra de entrenador… Son grandes equipos que, al final, la gran diferencia que pueden tener con los equipos europeos es el ritmo de competición. Son jugadores que tienen calidad y buen manejo de balón".

El Valencia se entrenará en las instalaciones del Al Nassr, nuevo equipo de Cristiano Ronaldo. Sobre las instalaciones del país Saudí habla maravillas el valencianista. "Allí está todo preparado para el futbol. Les gusta mucho el futbol y están pendientes las 24 horas del día. Los estadios están muy bien cuidados, el césped suele estar muy bien y las instalaciones también".

Su debut y la importancia del vestuario

Sobre su debut en Copa del Rey señalaba que "el otro día me toco debutar. Ya había jugado en amistosos. La verdad es que estoy contento, ya que cada día me encuentro mejor. Con el equipo, la relación ha sido espectacular desde el minuto uno y también con el cuerpo técnico. Todos los que estamos en el vestuario, nos toque jugar o no, estamos a disposición del míster y del Club para intentar ayudar en todo lo posible. Todo el mundo quiere jugar más, pero siempre desde el trabajo, desde la humildad y sabiendo que el que decide es el míster·.

Y sobre el vestuario que se ha encontrado en el Valencia reconocía que "desde el primer día me di cuenta de que el grupo es espectacular. Me acogieron muy bien y a algunos compañeros ya los conocía de haberme enfrentado a ellos. Pero, desde el minuto uno tuve claro que vamos todos en la misma dirección, cuando nos tenemos que apretar lo hacemos y cuando hay que reír reímos. Hay que aprovechar esa sintonía para demostrarlo en el campo y hacer cosas grandes, que es lo que queremos todos".