Hugo Duro: "Firmar por el Valencia es lo mejor que me ha pasado; el año pasado jugaba en campos de barrio"

A solo dos días de la Final de la Copa del Rey, Hugo Duro ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia. El futbolista vive un sueño, el poder levantar una Copa, cuando hace solo un año estaba en Segunda B jugando con el Castilla. "El año pasado estaba con el Castilla jugando en campos de tierra, de barrio de toda la vida en los que sí había que currar. Que ahora esté en una Final es muy satisfactorio" y añade que "es muy diferente jugar con gente que al día siguiente se tiene que ir a currar. Para mi el fútbol de segunda B es muy respetuoso. Íbamos a campos donde apenas ganaban dinero y que su emoción era esperar el finde para jugar. Para mi era un fútbol diferente y en primera división de disfruta más el día a día".

Del "tocó en Hugo Duro" a poder ganar la Copa con el Valencia

La última Copa que ganó el Valencia fue en 2019. En aquel entonces el Valencia eliminaba en los 1/4 al Getafe de Hugo Duro. El futbolista azulón se hizo famoso por aquel entonces al tocar un balón que se introducía en la portería de Jaume y que seguramente de haber entrado hubiera supuesto la eliminación de los valencianistas. Tres años después firmaba por el rival, el Valencia, y está a las puertas de conseguir la novena para los de Mestalla. Hugo reconoce que "es un poco surrealista, es un guion de película que cualquiera hubiera firmado. Los días siguientes de aquella eliminatoria del 'tocó en Hugo Duro' quien me iba a decir a mi que tres años después estaría jugando una final con el Valencia, con el Getafe aún pero con el Valencia era inesperado".

Tiene claro que fichar por el Valencia ha supuesto para él un paso de gigante en su carrera. "¡Joder a la vista está que firmar por el Valencia ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi vida! Fue un paso importante e inesperado porque mi idea era continuar en el Getafe y tener una oportunidad allí. Yo venía aquí a ganarme el puesto con jugadorazos. Yo le decía a mi familia que jugar 15 ó 20 partidos me parecía un éxito viniendo de donde venía".

Su futuro en el Valencia

El Valencia tiene hasta el próximo 25 de mayo para hacer efectiva la cláusula de compra de 4 millones de euros. Por el momento aunque la intención es ejecutarla, aun no se ha hecho. Hugo Duro se quiere quedar. "Estoy muy cómodo en Valencia, los compañeros me han ayudado un montón, tengo cerca Madrid para ir a ver a la familia... El que pueda seguir no es una decisión mía, depende de otros. De momento no me han dicho nada pero creo que he hecho buen año y el propio debate de que se planteen pagar la cláusula es síntoma de que he hecho buen año pero ellos son los que tienen que decidir y tiene hasta mayo para hacerlo. Si me llaman y me dicen que me quedo, yo encantado. Estoy muy cómodo aqui, la afición me quiere, los compañeros... si me compran yo estaría super encantado".

El éxito del trabajo

Si algo tiene Hugo Duro es que no escatima esfuerzos en el campo. Luchador incansable, de los que gusta a Mestalla. "Yo sé que las cosas no vienen del Cielo por casualidad y que la base de todo es currar. De todo esto me alegro más incluso por mi familia que por mi. Yo echo la vista atrás y veo que estaba jugando en segunda B a las doce de la mañana y por la tarde me ponía el Getafe - Valencia por ejemplo. De verlos en la tele a ser compañeros, amigos... Claro que todos los de mi familia van a ir a la final, ahí no hay debate. Yo se las he dado a mi círculo más cercano y a los que han estado en los malos momentos".

La final de Copa del Rey ante el Betis

El delantero fue de los que más celebró el pase a la final cuando se eliminó al Athletic Club en Mestalla. Hugo Duro reconoce que "se ha hecho largo porque desde el último partido ante el Athletic Club ha pasado casi un mes. Celebré mucho el pase porque soy muy expresivo. Me gusta celebrar cuando hay que celebrar y currar cuando hay que currar. Miraba atrás y veía que hace un año estaba en segunda B y ahora estaba celebrando un pase a una final y quien sabe si tendré otra oportunidad así".

El valencianista palpa la ilusión que hay en el ambiente tras unos años de zozobra. "Hay mucha ilusión después de dos años malos para lo que es el Valencia. No solo los aficionados, los futbolistas también somos personas y tener al alcance un título seguramente no haya nadie con más ilusión que los propios jugadores".

Y sobre los dos estilos diferentes que se van a enfrentar en la Final afirma que "el Betis está claro que está haciendo muy bien las cosas este año. La clasificación en la liga lo refleja y en la Europa League, pobres, cayeron en el último minuto. El estilo no importa porque en el fútbol lo más importante es meter más goles que el rival. Mientras ganes tu estilo es el mejor".

Pero una cosa sí tiene clara el delantero: "quiero tener esa sensación como la que tuve el día del Athletic pero ganando una final".