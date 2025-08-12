Hoy venía pensando en... la vuelta de la ilusión de los valencianistas

Hoy venía pensando en… la vuelta de la ilusión del valencianismo.

El Valencia arranca la nueva temporada este próximo sábado ante la Real en Mestalla. En pleno mes de agosto y con ola de calor por el medio y ante un rival que no es ni el Real Madrid ni el Barcelona, a esta hora apenas quedan una treintena de entradas a la venta. Una vez más la cifra de asistencia lleva camino de colgar el cartel de no hay billetes. Mestalla, se está quedando pequeño.

No es casualidad. El año anterior, y con todo lo que se sufrió, la cifra media de asistencia estuvo por encima de los 40.000 espectadores cada partido. El Valencia engancha esté bien o esté mal y esa afición es la que genera el poder y la magia de Mestalla. Ese poder y esa magia a la que temen tantos y tantos equipos, tantos y tantos futbolistas.

Si a todo esto le añadimos que por fin el mercado veraniego del Valencia se asemeja a lo que se puede esperar de un equipo de fútbol y le unimos la espectacular segunda vuelta que hizo el equipo de la mano de Corberán, es más que lógico que la afición se haya vuelto a ilusionar. Lejos de rellenos para completar plantilla y haciéndole caso al entrenador se ha conseguido mejorar lo que había. Nada que ver con años anteriores en los que cada verano se debilitaba más y más la plantilla. Ahora sí hay sensación de que se quiere crecer con esa llegada de esos seis nuevos jugadores y las renovaciones de piezas clave como son Javi Guerra, César Tárrega y la que está al caer de Diego López.

Mañana habla Ron Gourley. Tengo ganas de escucharle. Quiero oír de su boca cuál va a ser el objetivo real de esta próxima temporada. Porque tengo la sensación que por fin podremos dejar atrás esas dos palabras llamadas “no descender”.