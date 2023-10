Hoy venía pensando en… la vergonzosa foto del Balón de Oro.

Basta ya de etiquetar a un club centenario y a su afición de lo que no es. Os prometo que he estado tentado de repetir en este venia pensando durante dos minutos la frase “Ni el Valencia ni Mestalla son racistas”. Aunque creo que serviría de poco hacerlo pero es lo que me pide el cuerpo.

Estoy harto de esa etiqueta que un futbolista cuyo comportamiento en el terreno de juego no puede ser menos deportivo le ha puesto a Mestalla. Ayer ante el mundo entero no había otra foto para elegir, en la gala del Balón de Oro, que una en la que aparece Vinicius en Mestalla junto a futbolistas del Valencia, entre ellos Eray Cömert. También podrían haber elegido la que hace con los dedos el gesto de a segunda, o la que se lleva las manos a sus partes. Pero claro, con esas de fondo se les desmontaría el premio Sócrates que ayer recibió el futbolista del Real Madrid.

Ni el Valencia ni su afición merecen este trato a nivel mundial. El Valencia ya ha protestado a través de sus redes sociales pero yo soy de los que piensa que debería ir más allá. Tanto que les gustan los líos judiciales creo que deberían emprender las medidas legales pertinentes. Porque no se puede tolerar es falta de respeto que supone etiquetar al valencianismo con algo tan grave como es el “racismo”. Vinicius no solo ha recibido insultos racistas por cuatro anormales en Mestalla. Pero interesa una y otra vez recordar aquel episodio en Mestalla.

Sea por las palabras de Ancelotti por las que más tarde pidió disculpas, por las mentiras de los comités con cánticos “transicionando” o por las declaraciones del propio Vinicius, Mestalla, da la sensación ha quedado señalado de por vida. Pero os digo una cosa… no por repetir una mentira cien veces se convierte en verdad. Así que reflexionen, piensen si el valencianismo se merece ese falso estigma. Yo mientras seguiré escribiendo cien veces o cien mil que ni el Valencia ni Mestalla… son racistas.