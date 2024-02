Hoy venía pensando en... si al Valencia le pudo la presión en Gran Canaria

Hoy venía pensando… si al Valencia le pudo la presión en Gran Canaria.

Porque los de Baraja ya sabían que la derrota de la Real Sociedad podría haber supuesto meterse de lleno en puestos europeos. Tal vez por eso jugó con tanto respeto y miedo ante la UD Las Palmas. No nos engañemos, el partido de los de Baraja no fue bueno aunque un 2-0 en contra fuera demasiado castigo.

Tengo la sensación que estos chavales cuando mejor compiten es cuando se les libera de la presión. Es cierto que más tensión que hubo la pasada temporada con el equipo peleando por no descender es difícil que haya. Y estos chavales la solventaron con matrícula de honor. Pero no es menos cierto que el listón lo están poniendo tan alto esta campaña que cualquier palo como el del sábado puede suponer algo de decepción.

Sí, yo como todos vosotros esperaba más del Valencia en Las Palmas. No me gustó ni el juego del equipo ni tampoco el plan de partido. Me hubiera gustado ver a un Valencia un poco más valiente y sin embargo lo que vimos es a un equipo que firmaba el empate antes incluso de haberlo conseguido. Pero… ¿qué más le podemos pedir?

Hay días que pienso que el Valencia tiene equipo para competir para estar en Europa, y días como el sábado que pienso que no hay para más. No nos engañemos, el objetivo marcado, y bien marcado por cierto, a principio de temporada siempre fue la salvación. Todo lo que supere a eso será un éxito de Baraja y sus muchachos. Ni de Lim ni de Corona ni tampoco del propio club.

Un club que ha rechazado ser BIC (Bien de interés cultural) Me sorprende mucho que lo hayan hecho tanto Valencia como Levante. Porque serlo, lo son, se empeñen sus dirigentes en lo contrario. Pero claro… hay tantos intereses detrás de ambas instituciones que prefieren no serlo. Pues ojalá fueran BIC y no SAD…