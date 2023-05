Hoy venía pensando en… el Valencia como ejemplo.

Ayer conocimos que el Comité de Apelación denegaba la cautelar sobre el cierre de la grada de animación joven de Mestalla. No se podía saber. Reconoce en su escrito que no puede dar la cautelar porque el Valencia no había presentado recurso. ¿Qué recurso? ¿De verdad Apelación quería que el Valencia presentara un recurso sin haber tenido acceso a las pruebas viodeográficas? ¿En serio? Porque fue ese mismo comité quien le trasladó las pruebas al Valencia.

Las pruebas. Te tienes que reír. Se han utilizado videos de TikTok y subidos a redes sociales por seguidores madridistas. ¿De verdad? Sí, de verdad. El Comité de Competición da por buenos videos que no sabe ni quién los ha grabado, ni quien los ha colgado ni si están o no manipulados como se demostró que lo estaba uno de ellos.

Ayer me llamaba un compañero de Madrid. Me decía ¿qué pasa que los videos de TikTok no son videos? Mi respuestas fue clara: sí claro que son videos, faltaría más, pero no puedes tener la certeza de si se corresponden con la realidad. No es lo mismo que el video te lo facilite Movistar, Dazn o un medio de comunicación serio que ir a cogerlo de las redes sociales. No, no es lo mismo y creo que no hace falta explicar el porqué.

¿Sabéis cuál es la sensación que me queda? Que quieren cerrar esa grada de Mestalla si o si a toda costa, aunque vulnere cualquier tipo de derecho. Los poderes fácticos están empeñados en mostrar esa imagen al mundo de la Grada Joven cerrada para demostrar que se hace algo en contra del racismo. Y contra eso es muy difícil luchar. Primero fue no dar audiencia ni posibilidad de defensa, luego fue usar videos de redes sociales y más tarde ha sido denegar la cautelar. Mestalla como ejemplo, eso es lo que se busca.

Ah! Gesto valiente y coherente ayer de Diakhaby en Mallorca. Él sufrió un episodio racista en Cádiz y no solo no encontró el mismo eco sino que además se dudó de él. Que el señor Tebas llegó a decir: “habrá entendido mal”, no lo olvidemos. Claro vestía otra camiseta…