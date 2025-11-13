HOY VENÍA PENSANDO EN… todo el lío Dimitrievski.

Casi siempre suele ser complicada la relación entre el portero titular y el portero suplente. Estamos hablando de una posición en la que no solo es que solo pueda jugar uno sino que además raras veces se produce un cambio. Esa competencia feroz puede provocar roces dentro del mismo vestuario. Aquí, sin ir más lejos, vivimos la difícil relación Cañizares-Palop de la que sin embargo se benefició el Valencia.

También suele ser habitual en algunas cesiones que los clubes de procedencia del futbolista ponga cláusulas para asegurarse un determinado número de minutos y que la misma no sea en balde. Eso es lo que hizo el Athletic Club con Julen Agirrezabala y fue aceptado por el propio Valencia. Y llegados a este punto la pregunta que nos debemos hacer es si esta cláusula condiciona o no las decisiones del entrenador.

Porque hay una cosa que Dimitrievski da por hecho: Coberán siempre va a elegir a Julen para evitar que el Valencia sea penalizado y tenga que pagar. Lo que el macedonio viene a decir es que el entrenador tiene orden directa de que juegue el vasco esté como esté. Y yo, sinceramente, lo dudo. Es como cuando un club se gasta un pastizal por un futbolista que acaba por no rendir. También en ese caso podría el club decirle al entrenador que lo ponga sí o sí para que la inversión realizada no pierda valor y se acabe por tirar a la basura el gasto realizado. Así que, con estos argumentos y visto el buen rendimiento de Julen, no creo que sea titular por decreto.

Entiendo no obstante el enfado de Dimitrievski. Primero porque quiso salir y no le dejaron y segundo porque su relación con el entrenador se vino abajo cuando decidió no alinearlo en el último partido de la pasada temporada ya sin nada en juego. El guardameta tuvo que ver cómo le tocaban el bolsillo, al perder un dinero que habría ganado si hubiese jugado, y como la temporada siguiente le firmaban un portero por decisión del propio Corberán. Es la mayor prueba de que el de Cheste no confía en él. Por eso la pregunta que me hago es porqué no le dejaron salir en verano. Y volviendo al inicio encuentro la respuesta: Porque de esa competencia por jugar… siempre saldrá beneficiado el Valencia. Como en el caso Cañizares-Palop.