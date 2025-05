Hoy venía pensando en… los tiempos de Meriton.

No cabe duda que los tiempos de Meriton no son los del fútbol. Lo han demostrado por activa y por pasiva. Y esta circunstancia lastra año tras año la planificación de la siguiente temporada. Ya no solo se trata del Ok de Lim, que también, sino de cuando llega ese Ok del máximo accionista. Casi siempre, tarde y mal.

Tampoco cabe duda que Lim tiene un absoluto desinterés por el equipo de fútbol. Lo ha demostrado cada año y no solo reduciendo el coste de plantilla o no invirtiendo para crecer. Si tuviera interés, si le importara algo pondría a verdaderos profesionales al frente con cierto grado de autonomía para poder hacer cada año un nuevo proyecto con la intención de crecer. Como sí hizo cuando fichó a la dupla Mateu Alemany-Marcelino. Y no es casualidad que fueran los mejores años del Valencia.

Lim gestiona el Valencia como si fuera una empresa y no un equipo de fútbol. Cuantas veces lo hemos repetido. Su única preocupación es que no le cueste dinero. Lo deportivo se la trae al pairo. SI el equipo crece o no también.

No es de recibo que en pleno mes de mayo el club siga parado en la planificación deportiva a la espera de saber si Lim autoriza o no operaciones. Hay mucho que hacer y rápido. Ir al mercado con dinero es fácil pero cuando tienes tantas limitaciones, impuestas por él mismo, tienes que ser rápido y anticiparte. Con Lim, eso es imposible. Todo tiene que pasar por el señor feudal a quien rinden pleitesía a sus vasallos. Y como si viviéramos en esa Edad Media, la paloma mensajera tarda una eternidad en llegar y volver de Singapur.

Hay mucho trabajo tanto como que pierdes a la gran mayoría de los futbolistas con los que ha contado Coberán esta temporada. Mamardashvili, Enzo, Sadiq, Rafa Mir son cuatro de ellos a los que habrá que sumar o bien la venta de Mosquera o de Javi Guerra y la posible no renovación de Foulquier. Y para suplirlos el Valencia solo tiene declaraciones de intenciones de algunos futbolistas pero ninguna firma. Y estamos ya acabando mayo. ¿Proyecto? No hay.