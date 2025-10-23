Hoy venía pensando en... el tema este de la capitanía de Gayá

Hoy venía pensando… el tema este de la capitanía del Valencia.

Fue Paco Camarasa en el programa de Apunt La Banda quien abrió el debate. El que también fuera capitán del Valencia afirmó que el capitán era Jaume y el que llevaba el brazalete era Gaya. No creo que el bueno de Paco lo dijera para hacer daño a Gayá pero ha abierto un debate que me parece en algunas cosas muy injusto.

Tengo la sensación que de un tiempo a esta parte se está señalando a Gayá. Si, a Gayá. Y no entiendo el porqué. Puede que su rendimiento haya bajado, que lo ha hecho, pero lo que no se puede es cuestionar el compromiso de un futbolista que lo ha dado todo por este equipo. Muchas veces somos demasiado críticos con quien no lo merece y excesivamente aduladores con otros que apenas han demostrado nada. Gayá ha tenido ofertas de grandes clubes europeos, si de grandes clubes europeos y pudo irse a ganar muchísima más pasta y algún que otro título. Y no lo hizo. ¿Sabéis por qué? Porque es valencianista hasta la médula.

Pero vayamos a lo de la capitanía. Es cierto que por su forma de ser, por su carácter, Gayá no es de esos futbolistas que alcen la voz. No tiene la misma manera de ser que Jaume. El de Almenara es un tipo nervioso y extrovertido, Gayá es más introvertido y tranquilo. Pero ¿para ser capitán hay que pegar gritos? El liderazgo, el carisma o la jerarquía no te la da pegar voces. Al menos yo lo entiendo así porque me siento identificado con la manera de funcionar de Gayá. Yo no soy de pegar gritos en mi redacción a nadie y llevo desde 2002 ejerciendo de jefe de deportes. El carisma, la autoridad y el respeto se gana con tu manera de actuar. No hacen falta estridencias para conseguirlo. Y Gayá ya hace tiempo que se ganó el respeto y la autoridad dentro del vestuario del Valencia. A veces con pocas palabras pero dichas en el momento justo y por la persona adecuada consigues convencer a más gente que gritando y sacando la “mala leche”.

Por eso yo jamás señalaré a Gayá ni como capitán ni como futbolista. Le podré criticar cuando tenga una mala actuación pero siempre desde el respeto y la admiración a un futbolista que lo dio y lo sigue dando todo por su Valencia.